「鄭習會」有譜？ 蕭旭岑抵台喊：更高層接觸將水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑（左）透露，未來國民黨與中國「更高層的接觸」將水到渠成。（資料照片／陳愷巨攝）





國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國參加國共兩黨智庫交流論壇，昨天（4日）晚間搭機抵台。他下機後透露，國民黨此次重啟睽違10年的智庫交流平台，是增加與對岸交流合作、互動的第一步，兩岸要能春暖花開、重啟溝通平台，相信之後「更高層的接觸」將會水到渠成。

與王滬寧會面 表達「不希望衝突」是台灣主流民意

蕭旭岑本月2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑昨天也在北京人民大會堂與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面，並稱已向對方表達台灣主流民意「不希望兩岸衝突」。對此，王滬寧則回應，大陸的首要目標是兩岸和平，但「台獨是無法接受的紅線」。

稱此次論壇只是開始 未來將有更多交流

蕭旭岑一行人昨天深夜搭機返抵桃園機場，他受訪時表示，此次交流雙方達成15項共同意見，很高興聽到中國文旅部宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是非常好的第一步，為台灣產業及民眾發聲。

蕭旭岑指出，這就是國民黨在做「實事」，中國馬上宣布政策，代表這是一個開始，未來兩黨重啟溝通平台之下，會讓更多產業與民眾受惠。智庫未來也會在其他各領域、產業加強跟中國的溝通交流，除了可以降低緊張情勢，也展現國民黨務實、做實事的態度。未來一步步增加與對岸的交流合作，「相信更高層的接觸，將會水到渠成。」

若藍營重返執政 應會在台灣也舉辦兩岸論壇

至於國民黨主席鄭麗文表示，應該也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑說，未來國民黨有機會重返執政，平等、互惠交流是國民黨跟對岸進行兩岸交流的宗旨，未來也希望能夠邀請中國的相關對口來台交流，民進黨不可能同意，但如果國民黨執政，一定會重啟雙向平等、互惠的交流。

