政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文，傳出想與中國國家主席習近平會面，她受訪證實，並提到希望能在明年上半年，專家認為鄭麗文想創造黨的自身利益，但兩岸緊張時刻，這時候見面並不合適，此外政院也修法，立委赴中必須經過許可，柯志恩直言是針對藍營，學者分析立委可以接觸許多機密，有列管必要。

國民黨主席鄭麗文，上任後頻傳有意與中國國家主席習近平會面，可能的時間點曝光了。





"鄭習會"有譜? 鄭麗文:希望出訪中國時間在明年上半年

國民黨主席鄭麗文透露，若有機會與習近平會面，時間點希望是2026上半年。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





國民黨主席鄭麗文：「因為明年年底，我們有很重要的地方大選，本黨的資源人力非常的有限，下半年勢必要全力的投入輔選，包括訪問北京在內的重要出訪，也包括譬如說到華府的訪問，都希望能夠盡量在上半年完成。」

向中南海喊話，希望2026上半年就能促成"鄭習會"，鄭麗文話鋒一轉，把炮口對準總統賴清德。





"鄭習會"有譜? 鄭麗文:希望出訪中國時間在明年上半年

國民黨主席鄭麗文透露，若有機會與習近平會面，時間點希望是2026上半年。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「賴總統不管是真心或假意，不管你是想要邀請習總書記，晚餐也好珍珠奶茶也好，兩岸和平交流對談唯一政治基礎，就是九二共識反對台獨。」

台灣安保協會副秘書長何澄輝：「想要在明年去會面，無非就是想要創造該黨，自身的黨的利益，在國家安全以及，國家的利益面前來講，政黨個人之私應該都要放在一邊，不應該拿來作為政黨牟利的做法。」

兩岸緊張時刻，鄭麗文卻想舉行"鄭習會"，專家直言不妥，同樣讓人擔憂的，還有能接觸許多機密的立委，去中國卻不用報備，政院提案修法，立委赴中需經過許可，有與中共黨政軍接觸也要公開，讓藍營跳腳。

立委（國）柯志恩：「這個明顯就是針對藍委來的，立法委員他是屬於民選的公職人員，他算不算是公務人員應該是不算，這樣子的一個法，其實純粹就是要全面禁止的，跟陸（中國）的一個交流，那這個部分裡面呢，我覺得還是有討論的必要性。」

淡江大學戰略研究所兼任副教授沈明室：「立法院的立法委員，他同時監督政府施政，也可以看到很多政府的機密資料，那如果要到中國大陸，去拜會或者是去訪問的話，為了維護台灣的國防安全，或者是機密資料的這個安全，這個有必要是有一些登記，或者是讓立法院或者政府知道說，有這樣的這個行程。」

鄭麗文上台後，國民黨越來越向中國靠攏，賴政府出手防堵國安破網，要守住台灣國家立場和人民權益。

原文出處："鄭習會"有譜? 鄭麗文:希望出訪中國時間在明年上半年

更多民視新聞報導

敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」

送槍惹議又出狂言 季麟連稱：收過我槍的人都高票當選

藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」

