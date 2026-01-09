「鄭習會」未定1月就辦國共論壇？ 國民黨：3月鄭習會只是揣測

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後積極推動復辦「國共論壇」，今傳出27日至29日在北京舉辦，由國民黨副主席蕭旭岑率團參加，為之後3月將舉辦的鄭習會鋪墊。但據了解，1月國民黨將有訪團到北京屬實，但3月鄭習會只是揣測。

對此，蕭旭岑也僅表示，國民黨主席鄭麗文上任後，致力於恢復兩黨互信與溝通平台，相當具有成效；有關兩黨互動事宜，有具體進展確認後，會向外界說明。

但過往「國共論壇」均由黨主席率團，主論壇就是兩黨主席峰會，鄭麗文日前受訪時也直言，除非確定見到中共總書記習近平，否則不會去大陸，這也就是說，在鄭習會尚未敲定前，若將1月訪北京團逕稱國共論壇，不符慣例。

若1月底蕭旭岑訪北京團成行，也定調是國共論壇，甚至屆時也還未確定「鄭習會」，那此次國共論壇就屬降規舉辦，與每年7月間國民黨多委派黨副主席率團參加的「海峽論壇」，規格就已無差異性。

黨務人士表示，國共論壇相關活動都還在規劃中，至於3月鄭習會，只是外界揣測。

