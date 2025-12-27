「鄭習會」準備中？ 鄭麗文透露副主席赴中「堆砌善意」

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文首度證實，期待能在明年上半年赴中，會面中國國家主席習近平，鄭麗文也透露，之前兩位副主席與國台辦主任宋濤會面，就已堆砌善意，但面對可能的「鄭習會」，也傳出有藍委擔憂，衝擊下半年大選。綠委陳培瑜則質疑，藍營決定拿什麼去交換？柯志恩則回應，不要動不動，就把跟中國的交流抹紅。

國民黨主席鄭麗文說：「兩岸的交流事關區域和平，世界的和平穩定，一切都有春暖花開的可能。」一講完台下掀起掌聲，國民黨主席鄭麗文，特地在藍營黨員活動受訪，表態希望在明年上半年，前往中國會見中國家主席習近平，更透露國共交流已經展開。

國民黨主席鄭麗文說：「張榮恭副主席跟蕭旭岑副主席，他們在到對岸訪問，跟國台辦主任公開的會談，不斷地堆砌善意，累積互信。」國民黨副主席張榮恭(11.14)說：「我們在台灣每一個人，都是堂堂正的中國人。」原來之前兩位國民黨副主席，張榮恭與蕭旭岑高調訪中，會見國台辦主任宋濤，也是在為「鄭習會」作準備，不過近來才有多位藍委赴中，參加廈門台協33週年，其中翁曉玲還在臉書公布照片，承認廈門台辦主任同場已經引發質疑，鄭麗文有意上半年到中國會見習近平，現在還傳出黨內有不同聲音，就擔心衝擊下半年地方選舉。

立委(國)柯志恩說：「不要動不動，就是把跟大陸的一個交流，當作是一個抹紅的一個前兆，我絕對相信鄭主席有這樣的智慧，為台灣創造更大的一個和平。」

立委(民)陳培瑜說：「不管是鄭麗文或是未來還有誰，要持續下跪拜見習近平，都請向全台灣人民公開交代，到底你們決定拿什麼去交換，到底你們打算為自己換來多少政治利益。」綠營質疑藍營緩頰，鄭麗文也將在下週，啟動和區域立委的一對一談話，但「鄭習會」若真的成局，會面內容勢必受到檢驗，也牽動2026黨內大選情勢。

