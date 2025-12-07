「鄭習會」爆這時登場擋賴清德軍購 蕭旭岑斥假訊息：認知作戰

國民黨駁斥鄭麗文農曆年前後見習近平反軍購傳聞。資料照 李政龍攝



針對《自由時報》報導國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平「鄭習會」在農曆年前後登場，且經蕭旭岑、張榮恭兩位副主席穿梭，將定調反軍購等三大任務；國民黨副主席蕭旭岑今（7日）晚回應，這是假訊息，認知作戰。國民黨也發表四點「嚴正聲明：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平」新聞稿駁斥傳聞。

《自由時報》引述「可靠消息」報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場；不過，由於對綠營出身的鄭麗文相對陌生，加上憂心國民黨後續地方大選再次「偏離航道」，為求互信，北京提出高度敏感反軍購等「三張門票」做為前提，已獲國民黨同意。

廣告 廣告

國民黨人士表示，鄭麗文曾多次表明，若有需要，她不排除訪問中國，但現在有關報導都是在編故事，內部暫無「鄭習會」相關訊息。該人士指出，賴清德實在太害怕國民黨扛下兩岸和平，他就很難選，所以有心人士開始操作認知作戰。蕭旭岑接受《太報》訪問時明確表明，這是假訊息、認知作戰。

國民黨晚間發表「拒絕造謠煽動、捍衛兩岸和平」聲明，對於《自由時報》今日以所謂「可靠消息」散播的不實報導，中國國民黨予以嚴正駁斥：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

《自由時報》報導提及，北京這3項被國民黨內私下稱作「三張門票」的要求包括：第一，賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

更多太報報導

盧秀燕同框鄭麗文 喊保衛中華民國、挺黨主席、2026非贏不可

鄭麗文挺許淑華連任跳神曲《小蘋果》 自爆願望是當「女神」

鄭麗文喊賴清德下架、廢除台獨黨綱：「留中華民國」說找樓梯下