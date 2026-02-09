「鄭習會」納入館長當民間代表？鄭麗文語塞：還是要有一定代表性

國民黨主席鄭麗文（左）尷尬回應鄭習會是否納入館長（右）。（資料畫面）

國民黨本月2日赴中國北京參加「國共論壇」，近日媒體引述北京消息，指出「鄭習會」預定將於3月中舉行，藍營否認強調並無此事，並揚言提告。國民黨主席鄭麗文今（9日）上節目被詢問：「鄭習會是否考慮納入網紅館長這類的民間代表？」一向口齒伶俐的鄭麗文竟語塞，最後婉轉說出：「若是鄭習會還是要有一定代表性啦！」言下之意似乎未將館長納入考量。

鄭麗文今天在網紅「歷史哥」節目《歷史易起SHOW2.0》接受專訪，面對網友提問：「鄭習會是否考慮納入如網紅館長這類強調和平、具號召力的民間代表，讓會面不只是政治外交，更能透過這些具代表性的領袖，向大眾傳遞真實、務實的和平訊號？」對於「館長+1」，鄭麗文態度保留：「若是鄭習會還是要有一定代表性啦！所以……呃……我們也不可能是一個很龐大的團隊，重點還是在於如何透過更直接的傳播方式，讓大家看到真相。」

鄭麗文也不忘談到近日的「國共智庫交流」，自誇是一場非常難得的對話與互動，還達到很多事先沒預料到的重大成果，並說自己持續感受到對岸展現的善意與誠意，認為兩岸的未來不應是劍拔弩張，朝向和解與合作邁進；「國共智庫交流」是第一步，成果遠超預期，雙方都想要在既有基礎擴大彼此善意與誠意。

藍營台中市長上演「姐弟之爭」，提名人選仍未底定，黨中央決定在3月底前、最後一週完成民調，台中市長盧秀燕則認為兵貴神速，3月底再辦民調太晚。針對各縣市長提名狀況，鄭麗文意有所指表示：「我不是太上皇，不會指定任何人，那這樣以後提名總統問題會非常大。」強調「食緊挵破碗」，若內參民調和初選考驗都無法通過，會更難通過大選考驗。





