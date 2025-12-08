「鄭習會」農曆年前後登場？ 國民黨駁斥批造謠

台北市 / 綜合報導

平面媒體報導，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」鄭麗文跟習近平會面，但這場鄭習會是有前提的。

平面媒體報導，北京對綠營出身的鄭麗文相對陌生，又擔心國民黨在地方大選再次「偏離航道」，就提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等等「3張門票」作為前提。對此，國民黨嚴正聲明，相關報導完全是惡意揑造！

