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「鄭習會」返台後首度現身！鄭麗文拜會王金平 被問惠台細節避談
即時中心／陳奕劭、謝宛錚報導
國民黨主席鄭麗文上週率團訪中，4月10日與中國國家主席、中共總書記習近平在北京人民大會堂會面，展開各界關注的「鄭習會」，中國國台辦也迅速發布「十項惠台措施」。鄭麗文今（15）日上午拜會前立法院長王金平，王金平也對她的「和平之旅」表達肯定。但媒體後續向鄭麗文追問惠台政策等相關問題，鄭麗文避而不答，僅回應謝謝。
鄭麗文今日上午10點拜會王金平，這是她訪中歸台後，露面出席活動，鄭一行人進入大樓住處拜訪，約一小時後到大廳接受媒體聯訪。
王金平（左）、鄭麗文（右）接受媒體訪問。（圖／民視新聞）
王金平透露來訪內容
王金平表示，這次鄭麗文來訪，她分享這次訪問中國的情況、過程，還有她的一番感想，來讓他知道。鄭麗文也提及這次所受待遇相當於「元首級」，展現最大誠意，這次老天爺天氣晴朗，給予了一個非常好的訪問大環境。
關於惠台政策，王金平指出，就要看中國方面的誠意度，鄭麗文感受到是百分之百，所以要重新重視惠台政策，希望執政當局也能夠用智慧、善巧地來接受，並讓兩岸順利成長、互補，這才是對民生福祉最好的幫助。
王金平提到，鄭主席感受到的理念，「我們都是中華民族的一份子」。儘管兩岸分治，但各自發展出的生活制度至今都非常成功，受國際社會肯定。中國發展至今，都希望以「和平者」的角色促成和平，這個理念跟鄭主席完全契合，希望未來兩岸共同接受和平的理念，相信每位人民也都有共同期待。
鄭麗文感謝院長肯定
鄭麗文表示，首先非常感謝王金平，在她出門前給了她非常大的加持；回來之後跟王金平交換心得，也得到王金平很大的肯定。希望未來能夠落實，不管是惠台的這些諸多政策，真的讓我們所有的民眾都能夠感受到和平的紅利。至於，媒體後續追問惠台政策等問題，鄭麗文僅回應謝謝。
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