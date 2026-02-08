「鄭習會」3月中舉行？傳北京設政治前提 國民黨否認：瞎掰胡扯

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

《自由時報》今（8）日引述北京消息報導，中國方面已就舉辦「鄭習會」設定前提，盼國民黨配合推進多項政治訴求，包括阻擋「美國主導」的新台幣1.25兆元軍購案。報導指出，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前會見國民黨副主席蕭旭岑時，強烈關切美台軍購與供應鏈合作議題，並首度明確表示，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，且「不容模糊地帶」，期勉國民黨提出更具體行動，被解讀為回應近期鄭麗文提出的「和平框架」。對此說法，國民黨全盤否認。

國民黨副主席蕭旭岑本月4日在北京人民大會堂新疆廳與中共全國政協主席王滬寧會面。（圖／取自臉書／蕭旭岑）

《自由時報》報導另稱，北京規劃於3月中旬、接近「反分裂國家法」紀念日前後，推動「鄭習會」，並評估其戰術目標在於為未來「習川會」鋪路，形塑台灣民意傾向中國，美國無需也不應武裝台灣，以及為「一國兩制台灣方案」奠定基礎，集結島內反台獨力量，削弱台獨勢力。

對此，國民黨發言人江怡臻表示，報導相關內容「瞎掰胡扯」，蕭旭岑也已多次強調，這次國共智庫論壇僅是重啟中斷10年的平台，目的在於促進兩岸交流，累積互信、嘉惠百姓。

《RFI》報導指出，蕭旭岑本人亦嚴正駁斥相關內容，直指「每一個字都是編造的」，強調此次行程未談及「鄭習會」，與王滬寧會面時現場還有多名台灣學者專家在場，整體聚焦兩岸觀光、產業交流等議題，若有政治性談話不可能藏得住。

