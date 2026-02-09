即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

國民黨主席鄭麗文上任以來，外界關注她與中共總書記習近平的「鄭習會」的時間點；據平面媒體昨（8）日與今（9）日接連獨家報導，將在今年3月中舉辦，而推進目標則有全力阻止美國武裝台灣（軍購）過關、推進中國台灣供應鏈融合，包含給予關稅優惠。對此，民進黨立委王義川上午受訪則喊不意外，更認為就軍購等事，國民黨會擋到底，擋到都不會過，拖垮台灣，必須達到這樣的目的，鄭麗文才能去中國。

據《自由時報》連續兩日獨家報導，鄭習會將在今年3月中成立，而中國9日會議做出對台4大核心工作，包含全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關、推動中國台灣供應鏈融合並聚焦切斷美台供應鏈合作、創造統一有利態勢、成立因應台灣地方選舉工作專組。

廣告 廣告

對此，王義川今日受訪則喊「我們不意外」，他接著提到，自從鄭麗文當上國民黨主席，整個國民黨持續往中國靠攏，中國又想操縱台灣選舉也已經好幾年。

至於「鄭習會」會不會成立，王義川認為，重要指標在於今年2、3月包括1.25兆元國防特別條例、國家總預算、台美關稅15%及232條款最惠國待遇，而行政院副院長鄭麗君這幾天也要啟程前往華府進行最後的磋商及簽約儀式，「這些事情國民黨會擋到底，擋到都不會過，拖垮台灣，達到這樣的目的，鄭麗文才能去中國」。

快新聞／鄭習會3月登場傳要求擋軍購 王義川喊不意外：會擋到底拖垮台灣

民進黨立委王義川（中）。（圖／民視新聞）

他分析，中國去年和今年就已經要求擾亂台灣，讓台灣不能往前走，而要推進國家統一進程，就是要有具體行動，「他們（中國）已經講了很多遍」。

因此，王義川點名，鄭麗文與國民黨副主席蕭旭岑等人，配合中國推動國家統一進程在擾亂台灣，進一步讓台灣產生各式各樣的亂象，唯有這樣往前推，鄭麗文才有機會去中國，否則什麼都不用談，「這也是台灣人要特別注意的，各式各樣擾亂台灣的動作持續進行中」。

王義川最後喊話，國安相關單位應該嚴正以待，也希望台灣人民可以繼續支持國家，不要像鄭麗文、蕭旭岑之流，為了想見習近平而做出傷害台灣的動作。





原文出處：快新聞／鄭習會3月登場傳要求擋軍購 王義川喊不意外：會擋到底拖垮台灣

更多民視新聞報導

總預算與軍費條例卡關 韓國瑜盼新春「進言」賴總統

民進黨台北市長人選難產ING 王義川：相信賴清德和選對會考量中

《世紀血案》片商負責人遭起底具中國背景 林楚茵轟：不容中共竄改歷史

