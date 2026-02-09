鄭習會3月登場傳要求擋軍購 王義川喊不意外：會擋到底拖垮台灣
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導
國民黨主席鄭麗文上任以來，外界關注她與中共總書記習近平的「鄭習會」的時間點；據平面媒體昨（8）日與今（9）日接連獨家報導，將在今年3月中舉辦，而推進目標則有全力阻止美國武裝台灣（軍購）過關、推進中國台灣供應鏈融合，包含給予關稅優惠。對此，民進黨立委王義川上午受訪則喊不意外，更認為就軍購等事，國民黨會擋到底，擋到都不會過，拖垮台灣，必須達到這樣的目的，鄭麗文才能去中國。
據《自由時報》連續兩日獨家報導，鄭習會將在今年3月中成立，而中國9日會議做出對台4大核心工作，包含全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關、推動中國台灣供應鏈融合並聚焦切斷美台供應鏈合作、創造統一有利態勢、成立因應台灣地方選舉工作專組。
對此，王義川今日受訪則喊「我們不意外」，他接著提到，自從鄭麗文當上國民黨主席，整個國民黨持續往中國靠攏，中國又想操縱台灣選舉也已經好幾年。
至於「鄭習會」會不會成立，王義川認為，重要指標在於今年2、3月包括1.25兆元國防特別條例、國家總預算、台美關稅15%及232條款最惠國待遇，而行政院副院長鄭麗君這幾天也要啟程前往華府進行最後的磋商及簽約儀式，「這些事情國民黨會擋到底，擋到都不會過，拖垮台灣，達到這樣的目的，鄭麗文才能去中國」。
民進黨立委王義川（中）。（圖／民視新聞）
他分析，中國去年和今年就已經要求擾亂台灣，讓台灣不能往前走，而要推進國家統一進程，就是要有具體行動，「他們（中國）已經講了很多遍」。
因此，王義川點名，鄭麗文與國民黨副主席蕭旭岑等人，配合中國推動國家統一進程在擾亂台灣，進一步讓台灣產生各式各樣的亂象，唯有這樣往前推，鄭麗文才有機會去中國，否則什麼都不用談，「這也是台灣人要特別注意的，各式各樣擾亂台灣的動作持續進行中」。
王義川最後喊話，國安相關單位應該嚴正以待，也希望台灣人民可以繼續支持國家，不要像鄭麗文、蕭旭岑之流，為了想見習近平而做出傷害台灣的動作。
原文出處：快新聞／鄭習會3月登場傳要求擋軍購 王義川喊不意外：會擋到底拖垮台灣
更多民視新聞報導
總預算與軍費條例卡關 韓國瑜盼新春「進言」賴總統
民進黨台北市長人選難產ING 王義川：相信賴清德和選對會考量中
《世紀血案》片商負責人遭起底具中國背景 林楚茵轟：不容中共竄改歷史
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…