鄭習會3月登場？ 鄭麗文親曝「重大戰略意義」

國民黨主席鄭麗文日前拋出促成「鄭習會」構想後，引發各界關注。鄭麗文今（29）日接受專訪時表示，預計明年上半年出訪中國大陸與美國，將以北京為優先，之後再赴美國，她強調見了習近平主席之後，將有很重大的戰略意義跟訊息。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文今天上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，針對國民黨秘書長李乾龍昨天在金門黨慶時脫口「鄭習會」最快明年3月成行，鄭麗文在專訪中狐疑回應「那不是郭正亮建議的嗎？」

鄭麗文說明，目前尚未確定是否為3月，她坦言，自己剛上任後就思考出訪時機，大原則是安排在上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力有限，身為黨主席必須全力輔選，因此出訪行程會落在上半年完成。

習近平。（圖／新華社）

鄭麗文說明優先訪問北京的原因，她指出美國與全世界都高度關注，兩岸是否能如同10年前馬英九執政時期，九二共識依舊能成為兩岸對話、破冰的政治基礎。她再次強調「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，因此先去北京再到美國是比較合理的安排。

談到訪美行程，鄭麗文笑說美方釋出的邀請是希望她每個月都去一次，但她認為不可能，因為美國太遠且時間有限。她表示希望一次就把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都要走訪，像是紐約許多大學、智庫都邀請她到訪，因此訪美至少需要兩個禮拜。她也透露美國在台協會（AIT）與駐美代表秦日新有密切聯繫。

鄭麗文在專訪中諷刺總統賴清德，指出賴清德上任後都還沒有過境紐約，520又快要到了，自己實在比賴清德還緊張。她說「我希望你比我先去北京，但你不要搞到我鄭麗文還比你先去紐約喔！」鄭麗文強調未來將優先前往北京訪問，再到美國是比較合理的安排，希望上半年可以完成，且過程一定公開，不可能密室進行，外界不需要擔心。

