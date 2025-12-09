鄭興《尋找鄭先生》開出亮眼成績 鬆口「33 歲了終於敢做自己想做的事」

記者林政平報導／鄭興推出全新專輯《尋找鄭先生》後，話題與成績齊發，不僅大膽轉換的明亮髮型掀起網友熱議，音樂風格上的全新嘗試也讓不少聽眾直呼「聽見不一樣的鄭興」。面對外界正面回饋，他坦言心情其實交雜著感謝與緊張，「發片前真的很害怕大家怎麼看，但都 33 歲了，總要試著做點自己真正想做的事。」他也期盼這張作品能陪伴正在尋找方向的人，「如果能多給大家一點力量，那就是我最大的收穫。」

專輯第二波抒情主打〈沒發生的愛情〉，延續《尋找鄭先生》「尋找自我」的核心概念，細膩描寫那些未曾完成、卻始終留在心底的情感缺口。歌曲由鄭興與創作人阿超共同完成，他回憶第一次聽到 Demo（當時歌名為〈迷失東京〉）時，就被濃厚的電影感深深吸引，沒想到歌曲完成後，MV 真的拉到東京拍攝，意外形成巧妙呼應。

〈沒發生的愛情〉以「蔡加尼克效應」為情感基底，點出人們對未完成事件特別難以忘懷的心理狀態。歌曲描繪年少時的曖昧與遺憾，許多人最深刻的回憶，往往不是最長久的戀情，而是那段來不及說出口、卻深刻影響青春的情感片段。鄭興透過層層堆疊的旋律與情感真摯的演唱，試圖喚醒聽者心中那段「沒有發生，卻始終存在」的故事，也讓這首歌成為陪伴自我探尋的重要篇章。

MV 另一大看點，則是鄭興首度挑戰完整劇情演出，一口氣詮釋親密、酒醉以及內心嫉妒等多層次情緒。他與東京新銳模特兒 Rio Komori、Kota Komatsu 合作，演繹一段跨越時間的曖昧三角關係。鄭興在片中飾演離鄉追夢的年輕音樂人，白天在咖啡店打工、夜晚街頭駐唱，因音樂結識兩位好友，卻在夢想與情感交織下逐漸走散。細膩描寫友情與未說出口的好感，也讓他展現過往較少被看見的演技面向。導演更直誇他「很有天份」，不少重要鏡頭一次到位，而鄭興對自己表現不滿意時，仍主動要求重來的態度，也讓劇組留下深刻印象。

為了更貼近歌迷分享《尋找鄭先生》的創作歷程，鄭興特別舉辦「我和我的鄭先生」聽歌會，自 12 月 9 日起共七個場次，以不插電形式演出。除了新專輯曲目外，也將穿插歷年作品、為他人創作的歌曲與翻唱選曲，且七場歌單皆不重複，透過近距離演出，完整展現他的創作廣度與音樂深度。

