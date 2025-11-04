鄭興力邀戴佩妮、星野源導演合作！日本拍MV被圍觀：有被追星的錯覺

記者徐珮華／台北報導

創作歌手鄭興即將推出第4張全新專輯，首波單曲〈耶加雪菲〉與戴佩妮首度合作，以輕快搖滾節奏展現不同以往的音樂能量。他特別遠赴日本橫濱拍攝MV，邀請曾為星野源執導〈STAR〉MV的日本新銳導演岡本太玖斗合作，攜手打造一段跨越現實與夢境的咖啡旅程，象徵在尋找香氣與靈感的同時，也探索自我的內心世界。

鄭興推出新歌〈耶加雪菲〉。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興笑說，兩人僅透過一次視訊討論就「神默契」，導演提議讓他換髮色，竟與他原先想染的奶茶色造型不謀而合；其中一場在隧道中與神秘人物相遇的對手戲，他更以飛行外套搭配墨鏡登場，展現少見的冷酷造型。導演也大讚他無論是音樂作品還是本人，都非常的細膩溫柔，合作起來非常愉快。

拍攝當天，鄭興清晨6點就起床妝髮，連續工作15個小時才收工，到了晚上8點多才意識到好像忘了吃飯，這也讓日本的工作人員對他的敬業和配合度給予高度肯定。最後一幕，他將旅途中的「宇宙禮物」沖成一杯香氣濃郁的耶加雪菲，正準備品嚐時卻被老先生搖醒，原來這趟旅程或許只是一場夢。

鄭興〈耶加雪菲〉MV在鶴見川邊取景。（圖／好的秋工作室提供）

MV拍攝橫跨鶴見川廣場、佃野公園與野毛山公園等橫濱地點，吸引許多放學後的小學生駐足圍觀。孩子們秩序井然地觀察拍攝過程，導演喊「卡」時還主動鼓掌喝采，甚至有人哼起歌曲旋律，鄭興笑說：「那一刻真的有種被追星的錯覺！」他與製片特別將拍攝道具樂高積木送給孩子們，現場立刻歡聲連連，也成為這趟異地拍攝最難忘的溫馨片段。

