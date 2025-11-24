鄭興慘遭劈腿「狗血內幕」曝光 事過境遷10年仍放不下

鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》。好的秋工作室提供

中國創作歌手鄭興，今（24日）來台舉辦全新專輯《尋找鄭先生》媒體見面會。他一改過往，這次染上奶茶色的金髮，展現他幽默、愛開玩笑的「大男孩」本色，宣告這張新專輯是「你沒想過的鄭興一次全奉上」。受訪談及過往感情經歷，他坦言10年前曾遭另一半劈腿，過程「真的很狗血」。

鄭興私下個性可愛，常有神來一筆的幽默感，平時熱愛泡咖啡館，養了一隻愛 笑的狗狗，假日最愛跟狗狗一起躺床，還會看著狗狗上幼兒園的影片傻笑。對 於這張專輯的大突破，他笑稱：「不能說是不演了，只是沒機會讓你看到的鄭 興。」

至於感情經歷，單身3年的他，回想來台就讀政大傳播所期間，某天他接到第三者來電，才得知遠在歐洲、交往3年的另一半，竟已偷吃長達1年，鄭興在電話裡強忍情緒，直到掛斷電話才崩潰痛哭；隔天，當時的另一半傳來長文盼挽留這段情，但他已決定分手；兩人分開並未交惡，仍偶爾透過社群平台互動。今談起這段過往，鄭興仍忍不住泛淚，似乎還沒完全放下。

將音樂作為正式職業已8年的鄭興，在發行了三張錄音室專輯和兩張EP後，坦言面對歌手身份仍有巨大的匱乏感。過去的創作是自然的書寫，但漸漸也會感到枯竭。在32歲這個對人生感到迷惘的時刻，他毅然決然推翻前3張專輯由自己主宰創作的慣性，做出這張《尋找鄭先生》，希望弄清楚鏡子前這個被祝福了32次生日快樂的人，到底是誰？

為了找尋真實自我的更多可能，鄭興聯手十位音樂旅伴共同激盪出「鄭先生」，包含戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、黃婷等。鄭興透露，這次合作是圓夢之旅，他回憶12歲時哼唱伍家輝為孫燕姿創作的〈祝你開心〉，在決定新專輯方向後，第一時間就向他發出邀約。

此外，以往在MV裡常常「隱身」的鄭興，這次特別設定要出演所有新歌MV，除了在已曝光的〈耶加雪菲〉MV中，鄭興飾演一位在城市中漫遊尋找自我的男子，第二主打〈沒發生的愛情〉MV裡，他將首度挑戰對戲演技，跟兩位演員上演一段浪漫的愛情旅程，「第一次演戲還有很多進步空間，希望大家不要太期待」！



