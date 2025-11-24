鄭興慘遭劈腿「10年仍放不下」！含淚吐真實原因 狗血內幕全曝光

記者徐珮華／台北報導

中國創作歌手鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》，今（24）日舉辦媒體見面會，以奶茶色金髮造型亮相，呈現與以往截然不同的陽光形象。談及過往感情經歷，他坦言10年前曾遭另一半劈腿，卻在事發1年後才由第三者揭露真相，如今回想起來仍直呼「真的很狗血」。

鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》，外型、音樂風格都有極大轉變。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鄭興當時在台灣就讀政大傳播所，專心籌備首張專輯。某天他接獲第三者來電，才得知交往3年的另一半竟然趁著歐洲遠距離戀愛1年期間，悄悄展開新戀情。他掛斷電話後崩潰痛哭，隔天前任主動傳來長文求和挽留，但他已鐵了心分手。他坦言不曾怨恨對方，反而理解「禁不起誘惑、耐不住寂寞」的人性，兩人也並未交惡，這些年仍偶爾透過社群平台互動。

廣告 廣告

談起這段感情，鄭興眼眶微微泛淚，坦承過去其他感情都是在正常狀態下分手，唯獨這段至今仍未釐清對方變心原因，有種「沒結束」的感覺，因此似乎還沒完全放下。他也透露2017年推出的〈愛人〉一曲，正是在那段受傷時期創作，歌詞「為何不肯把愛還給我們」也是當時內心寫照。

鄭興回憶起遭劈腿往事，坦承內心有種還沒劃下句點的感覺。（圖／記者鄭孟晃攝影）

出道8年首度大幅改變造型的鄭興，希望在視覺與聽覺上帶給外界全新感受。他對於新專輯中〈陪你躺〉特別有感，靈感源自想要多陪伴領養3年多的愛犬「秋菊」。回憶起領養過程，他心疼表示秋菊媽媽曾被捕狗夾夾傷，秋菊因此被送往救助站並意外感染犬瘟；雖然鄭興第一眼就被牠可愛外表吸引，但牠當時眼神充滿恐懼，直到被領養回家後才逐漸不再害怕人。

鄭興新專輯圓夢與戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑等人合作。（圖／記者鄭孟晃攝影）

過去一手包辦詞曲的鄭興，這次與戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑等10位音樂人合作專輯，作詞捨棄以往文青、詩意與大量比喻，改以直白詞彙直接抒發情緒，也透過這樣的方式更加了解自己的內心。至於完成專輯後是否「找到鄭先生」？他表示最大收穫是開發音樂上的多種面向，「可以唱很多開心輕快的歌，跳脫出過去悲傷的氛圍。」

更多三立新聞網報導

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了

汪小菲疑證實當爸！脫口喊馬筱梅「孕婦」愛妻親吐：只想生1胎

女星突爆親姊輕生離世！親吐心聲「活著真的太難了」忍悲獻唱哀悼

金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海

