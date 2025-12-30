鄭興拍MV變天遇強風 昂貴空拍機慘墜毀

鄭興推出〈人類學家〉MV。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》，新歌〈人類學家〉與金曲作詞人小寒合作，小寒以「外星人來到地球生活」為靈感，透過人類學視角觀察人類社會，交付歌詞時更附上每一句的畫面註解。鄭興收到歌詞後深受觸動，特別對「幸福是一場大型演算法」一詞感受深刻，他認為當一個人專注去愛、持續付出，幸福終將回應這份努力，推送一段值得的關係，成為對過往付出的溫柔回饋。

〈人類學家〉MV中，鄭興化身定居地球的外星人，導演發想出兩名互不相識的外星人各自來到地球觀察人類生活，卻在不可預測的演算法中逐步靠近幸福的故事。劇情描寫男主角Xing與女主角Angel被選中參與人類實驗，在城市不同角落多次擦肩而過，直到某天Xing接收到神秘訊號，展開追尋未知力量的旅程。

為了拍攝外星人出沒的場景，導演特別選在新北泰山區半山腰、具有未來感裝置的公園取景，並出動兩台空拍機進行拍攝，未料外景進行不到一半，天氣驟變突起強風，攝影師一時來不及控制遙控器，其中一台空拍機在眾人驚呼聲中遭強風吹落，墜毀於河道邊，所幸並未砸傷現場工作人員，有驚無險。對於價格不菲的空拍機因意外損壞，經紀人與鄭興皆感到相當可惜與不好意思，不料導演卻反過來幽默安慰大家笑說：「等一下可能會有外星人飛碟出現，幫我們加戲。」

