鄭興推出全新專輯！攜手大咖金曲歌王歌后 打造「文青小王子」新篇章

記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手鄭興正式宣布推出個人第四張全新專輯《尋找鄭先生》，展現他從內省到重生的音樂旅程。32歲的他首次打破以往「一人包辦」的創作慣例，邀請多位華語樂壇頂尖音樂人合作，包括戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、阿超等五位作曲人，以及黃婷、李格弟、周耀輝、小寒、李聰等五位知名作詞人，共同塑造一個嶄新而多層次的「鄭先生」。

鄭興推出新專輯。（圖／好的秋工作室 提供）

鄭興坦言，這張專輯是他對「自我」與「真實」的重新探索，「我想誠實地看見自己，不再躲在抽象的文字背後。」整張專輯由黃婷擔任A&R統籌、鍾濰宇擔任製作人，並由聲音導師陳秀珠指導聲線表現，讓鄭興的音樂語言更加純粹自然。

為了展現專輯全新樣貌，鄭興特別邀請日本攝影大師川島小鳥掌鏡拍攝專輯封面與內頁。川島以溫暖真摯的視角，捕捉鄭興在日常中的情感瞬間。拍攝過程歷時十二小時，使用24卷底片、拍下近800張作品，從世田谷公園到東京老湯屋「大黑湯」，每個場景都呼應專輯十首歌曲的情緒與意象。

川島小鳥笑稱，初見鄭興時覺得他就像「文青版小王子」：「他常常笑，照片裡是可愛型，但本人其實很帥氣。」拍攝結束後，鄭興特別替川島提前慶生，讓整趟合作充滿溫度。

此外，專輯包裝邀請金曲獎最佳裝幀設計師吳建龍團隊操刀，以精緻細膩的設計呼應專輯核心精神。凡於11月14日起預購《尋找鄭先生》，即可獲得限定版「川島小鳥親選明信片組（十張）」，收藏這次跨國合作的誠意結晶。

鄭興笑說：「這張專輯就像一場尋找自我的旅程，每首歌都是一封寄給自己的信。」《尋找鄭先生》將於近期正式發行，帶領樂迷一同聆聽他在迷惘與溫柔之間的成長軌跡。

