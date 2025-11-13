鄭興攜手日本攝影師狂拍12小時 累積800張影像完成「圓夢計畫」

鄭興推出新專輯。好的秋工作室提供

創作歌手鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》，象徵他對自我創作與音樂本質的再出發。32歲的他坦言，這次大膽顛覆以往「全權創作」的慣性，選擇放下執著、與不同音樂人合作，希望在「尋找真實自我」的過程中，展現更多層次的自己。

這次專輯集結戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、阿超等五位作曲人，以及黃婷、李格弟、周耀輝、小寒、李聰等五位作詞人共同創作；黃婷擔任A&R統籌、鍾濰宇擔任製作人、聲音指導由陳秀珠操刀，為鄭興打造「更明朗、更自在」的音樂人格。

廣告 廣告

鄭興推出新專輯。好的秋工作室提供

為了展現專輯的嶄新樣貌，鄭興特別邀請日本知名攝影師、木村伊兵衛寫真賞得主川島小鳥掌鏡，捕捉他「流淌於日常」的真摯樣貌。拍攝地橫跨東京多處場景，包含世田谷公園、日式公寓、押上老湯屋「大黑湯」等，全程歷時近12小時、拍攝24卷底片、留下800張影像。川島形容鄭興是「可愛中帶著帥氣的藝術家」，更笑稱他「咖啡煮得很好喝」。

兩人合作的契機充滿詩意，拍攝結束當晚，鄭興還為川島提前慶生，氣氛溫馨動人。川島感性對他說：「我32歲時也在台灣創作、經歷迷惘。請繼續唱出那些從迷惘中誕生的歌。」鄭興表示，這張專輯就像是一場「圓夢計畫」，能與欣賞多年的音樂人及攝影師合作，對他來說是一份珍貴的禮物。

鄭興推出新專輯。好的秋工作室提供



回到原文

更多鏡報報導

范姜告粿粿出軌求償1600萬 9年前「跨國離婚」陳美鳳發聲：實質懲罸對方

快訊／黃明志現身了！遭延扣9天暴瘦露面 警證實「只是短暫自由」

兒子胡釋安遭傳助攻「粿粿、王子」婚外情 胡瓜回應「曝狀況」