鄭興昔遭劈腿「第三者打電話挑釁」 出輯憶10年情傷吐心聲

唱作人鄭興24日舉辦新專輯《尋找鄭先生》媒體見面會，以奶茶色金髮造型亮相，打破過往陰鬱形象，展現陽光大男孩的一面。此次他不僅在新作品上尋求突破，也坦露了10年前一段刻骨銘心的感情傷痛，稱曾經接到第三者打的電話，才得知對方已經與他的另一半在一起1年，讓他難過之餘也直呼，「真的很狗血」。

鄭興近來推出新專輯《尋找鄭先生》。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興回憶起與前任交往3年的戀情，最後一年因遠距離戀愛，一方在台灣，一方在歐洲，卻意外接到小三的挑釁電話，「你知道我跟他在一起多久了嗎？1年了。」得知真相的他掛斷電話後崩潰痛哭，卻選擇默默消化這份傷痛，沒有立即質問對方。雖後續前任傳來長篇挽留訊息，但他已決心結束這段感情，「我做不到跟他繼續（維持戀情）。」

鄭興表示對前任並無恨意，認為對方可能是「禁不起誘惑、耐不住寂寞」，並將這份情傷化為創作靈感，寫下〈愛人〉一曲，歌詞中流露出當時的心碎。

鄭興染了金髮，以造型亮相。（圖／好的秋工作室提供）

談及這段過往，鄭興眼眶泛淚，表示這段感情有種未完結的感覺，至今仍偶爾透過社群平台與對方互動，甚至會按讚對方貼文。他強調自己並非放不下，而是心動的類型已隨年齡改變，笑稱前任「現在不是我的菜了」就算再見面也不會動心。他也提到，自己屬於討好型人格（People-Pleasing Personality），感情中常委屈自己，這段經歷讓他更了解自己脆弱的一面。

此次鄭興聯手了10位音樂旅伴共同激盪出未曾見過的「鄭先生」，包含戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、阿超、黃婷、李格弟、周耀輝、小寒、李聰。

鄭興透露，這次合作是圓夢之旅，他回憶12歲時哼唱伍家輝為孫燕姿創作的〈祝你開心〉，在決定新專輯方向後，第一時間就向他發出邀約。而17歲時耳機裡播放的蔡旻佑〈發光的簡訊〉，曾照亮他灰暗的高中生活，如今兩人不僅合寫了〈過站不停〉的歌詞，更完成了專輯中唯一合唱曲〈陪你躺〉。他也提到自己是在大學時期認識了李聰，兩人多年後終於交出突破之作〈酸雨〉，可說是圓滿了彼此的願望。

