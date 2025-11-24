鄭興自認「討好型人格」 遠距離戀愛遭劈腿崩潰痛哭

鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》。（圖／好的秋工作室提供）

來自大陸的鄭興曾入圍金曲新人獎，近期推出新專輯《尋找鄭先生》，今（24日）舉辦記者會，過去帶給人文青形象的他染了淺色頭髮，音樂風格也從抒情內斂變得更加直白，給人耳目一新的感覺。不過鄭興的個性沒有跟著變得張揚，甚至有些「討好型人格」，就算在感情裡被誤解也寧願委屈自己，更透露曾歷經被劈腿的慘事。

鄭興談遠距離戀愛遭劈腿。（圖／好的秋工作室提供）

10年前鄭興在台灣政大讀書，前任則在歐洲，兩人交往三年，最後一年才開始遠距離戀愛，某天鄭興突然接到一通電話，「對方問我說『你知道我跟他（鄭興另一半）已經在一起多久了嗎』，一年了。」原來鄭興的前任一到歐洲便劈腿，結果前任跟劈腿對象發生矛盾，所以第三者直接打了電話給鄭興，接到電話後鄭興相當難過，甚至向朋友訴苦痛哭。

不過鄭興沒有第一時間質問前任，直到幾天後另一半才傳訊息給他，但也沒有否認劈腿，更試圖挽留他，不過鄭興果斷拒絕，「我做不到跟他繼續，但我沒有非常恨他，這是人性，可以理解。」雖然事隔10年，但鄭興說自己想起這件事還是有點難過，不過並非餘情未了，而是當年沒有跟對方好好坐下來談，讓他覺得有種沒Ending的感覺。

除了在感情方面，對待朋友鄭興也常想太多，這張專輯與他合作的戴佩妮日前獲得金馬獎最佳原創電影歌曲，他卻遲遲不敢傳祝賀戴佩妮，因為他覺得戴佩妮一定會收到很多訊息，所以不敢打擾對方，不過他也大讚戴佩妮是個很好的人，「Penny非常活潑，沒有距離感，人也超級好，對於後輩都很支持。」

