鄭興跨出舒適圈2026年將舉辦簽唱會！ 七場超近距離演出座無虛席

記者林政平報導／鄭興日前發行全新專輯《尋找鄭先生》，接著展開七場「我和我的鄭先生」專輯搶聽會，場場座無虛席。他這次做法顛覆以往，除了專輯請來創作者為他量身打造詞曲外，也再度走出舒適圈，將在1月3日於台北誠品松菸 3F FORUM、1月4日下五誠品高雄大遠百、晚上則於台中誠品綠園道舉辦簽唱會，是她出道以來的第一個簽唱。

而鄭興也在2025年末推出第三波主打〈人類學家〉MV，鄭興化身定居地球的外星人，金獎導演黃中平以作詞人小寒提出的「越付出越幸福，如同演算法般推送更多相同內容」為靈感，發想出兩名互不相識的外星人各自來到地球觀察人類生活，卻在不可預測的演算法中逐步靠近幸福的故事。

為了拍攝外星人出沒的場景，導演特別選在新北泰山區半山腰、具有未來感裝置的公園取景，並出動兩台空拍機進行拍攝，未料外景進行不到一半，天氣驟變突起強風，攝影師一時來不及控制遙控器，其中一台空拍機在眾人驚呼聲中遭強風吹落，墜毀於河道邊，所幸並未砸傷現場工作人員，有驚無險。對於價格不菲的空拍機因意外損壞，經紀人與鄭興皆感到相當可惜與不好意思，不料導演卻反過來幽默安慰大家笑說：「等一下可能會有外星人飛碟出現，幫我們加戲。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導