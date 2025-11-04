鄭興邀星野源導演操刀 日本民眾圍觀「被追星的錯覺」

鄭興將推出新專輯。（好的秋工作室提供）

鄭興將推出新專輯，日前率先釋出首波單曲〈耶加雪菲〉，邀來金曲歌后戴佩妮首度合作。鄭興日前赴日本橫濱拍攝MV，邀請曾為星野源執導〈STAR〉MV的日本新銳導演岡本太玖斗合作，攜手打造一段跨越現實與夢境的咖啡旅程。

他在日本取景橫跨鶴見川廣場、佃野公園與野毛山公園等橫濱地點，連續工作15個小時才收工，拍攝過程中吸引許多放學後的小學生駐足圍觀，孩子們秩序井然地觀察拍攝過程，導演喊「卡」時還主動鼓掌喝采，甚至有人哼起歌曲旋律，鄭興笑說：「那一刻真的有種被追星的錯覺。」他與製片特別將拍攝道具樂高積木送給孩子們，成為這趟異地拍攝最難忘的溫馨片段。

MV最後一幕取景於橫濱擁有80年歷史的老咖啡館「Cafe TAKEYA」，店內瀰漫濃厚昭和氛圍，以貓咪與那不勒斯義大利麵聞名。鄭興進入店裡，牆上貼滿音樂海報與靈魂樂唱片封面，氣氛懷舊而溫暖。店主片岡先生提及，這裡前身是父母經營的旅館，1983年改為咖啡廳至今。談到寫真中的貓咪已化作天使時，讓愛動物的鄭興也露出不捨神情。

