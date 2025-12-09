鄭興離鄉追音樂夢 陷入曖昧三角關係

鄭興推出全新專輯《尋找鄭先生》。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興推出全新專輯《尋找鄭先生》，成績相當亮眼，登上各大音樂平台排行榜，面對接連而來的好成績，鄭興坦言既感謝又緊張，「發片前真的很害怕大家怎麼看，但都33歲了，總要做點自己想做的事情！」他也希望這張專輯能陪伴正在尋找自我的每一個人，「如果能多給大家一點力量，那就是我最大的收穫。」

抒情主打〈沒發生的愛情〉以「蔡加尼克效應」為情緒核心，點出人生對「未完成之事」記憶更深刻的心理現象。MV在東京拍攝，並由日本導演渡邉剛太執導，這是他首度為華語歌手拍攝MV，透露在見到鄭興之前，以為他會是安靜、不易親近的類型，但實際合作後才發現鄭興十分隨和，且長達近24小時的拍攝中始終保持高度專注，讓導演大為讚賞。

廣告 廣告

鄭興在MV中陷入三角關係。（圖／好的秋工作室提供）

本次MV最大亮點，是鄭興首度挑戰劇情演出，包含親密戲、酒醉戲和內心嫉妒的戲碼，他與兩位東京新銳模特兒合作，詮釋一段跨越時間的曖昧三角關係。鄭興飾演離鄉追夢的青年，白天在咖啡店打工、夜晚街頭駐唱，因音樂而與兩位好友相識、交心，卻在事業與情感交錯中逐漸走散。鄭興展現以往未曾公開的演戲一面，導演更稱讚他「有天份」，讓許多重要鏡頭只拍一take即過，對於自己的表現不滿意的時候，鄭興常主動要求再來一次，這份積極的態度也讓導演印象深刻。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

女二手店挖到寶！花300買「超醜粉紅豬撲滿」 竟藏6萬多現金

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了