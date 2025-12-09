鄭興「33歲終於做了想做的事」 鬆口吐實情：很害怕大家怎麼看

鄭興（右）首次挑戰演出劇情MV被讚有天份。好的秋工作室提供

鄭興的新專輯《尋找鄭先生》獲得市場亮眼回饋，不僅在博客來即時榜奪下冠軍，佳佳、誠品等通路亦相繼登頂。面對一連串好成績，鄭興坦言感動又緊張：「發片前很害怕大家怎麼看，但都33歲了，總要做點自己想做的事。」期望這張專輯能陪伴每個正在尋找自我方向的人。

第二波主打〈沒發生的愛情〉延續專輯「自我尋找」的核心概念，由鄭興與創作人阿超共同完成。歌曲聚焦生命中那些未完成卻難以忘懷的情感遺憾，並以「蔡加尼克效應」為情緒主軸，呈現人們對於未說出口的心意、未抵達的關係往往記憶更深刻。鄭興回憶首次聽到Demo（原名：迷失東京）時便被濃厚電影感吸引，沒想到最終真的赴東京拍攝MV，成為巧合中的命定安排。

MV 由日本導演渡邉剛太操刀，最大亮點，是鄭興首次挑戰劇情演出，包含親密、酒醉、嫉妒等多層次情緒戲碼。他與東京新銳模特兒Rio Komori、Kota Komatsu共同演繹一段跨越時光的曖昧三角關係，從友情、音樂到未說出口的情感拉扯。導演讚賞鄭興「具天份」，多場重要鏡頭一次過關。

隨著專輯討論度持續升溫，鄭興宣布舉辦「我和我的鄭先生」聽歌會，將自12月9日起展開七場不插電演出。除了新作，他也將演唱過往專輯代表作、替他人創作的作品及特別挑選的翻唱曲目，七場曲目皆不同，展現創作多元性。「我和我的鄭先生」不只是一場音樂演出，更是鄭興與歌迷之間的深度對話。他將分享近兩年創作心境的轉折、與多位詞曲創作者合作的經驗，以及在尋找真實自我旅程中的思索與成長。

鄭興首次挑戰演出劇情MV被讚有天份。好的秋工作室提供



