鄭英耀嗆老師回校教好孩子 劉亞平怒批：他快回家養老

全國教師工會總聯合會（全教總）不滿教育部修改教師解聘和考核辦法，決定在25日到教育部前抗議，教育部長鄭英耀被質詢時回應「教師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，此番言論一出，讓全國教育產業總工會專員劉亞平不忍直批「建議他回家好好地養老」。

教育部長鄭英耀。（圖／中天新聞）

全教總這次動員抗議，主要是不滿教育部修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》和《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》。全教總批評，教育部根本沒聽基層老師的聲音，校事會議的問題一大堆都沒解決，這次修法反而讓程序變得更複雜、更亂，根本是「閉門造車、疊床架屋」，要求直接廢除校事會議制度。

廣告 廣告

全國教育產業總工會專員劉亞平在臉書發文批評，教育部長鄭英耀無能又傲慢，建議他「回家好好地養老」，「校事會議，禍國殃師，搞到台灣教育要崩解，教育部難辭其咎」。

全國教育產業總工會專員劉亞平。（圖／翻攝自劉亞平臉書）

教育部長鄭英耀稱校事會議的終極目標是「廢除」，劉亞平則怒批，「孩子的教育不能重來，錯誤政策，當改則改，能改不改，就是無能」。他認為，鄭英耀嗆「回學校把小孩教好」，是見笑轉生氣，就是教育部讓學校和老師不能好好教書，無能還嗆人，簡直傲慢。

劉亞平表示，全教產早就評定鄭英耀「不及格」，面對校事會議的亂象，無能又傲慢，或許他真的該「回家好好地養老」，不要害台灣了。「在台灣當教育部長，不需要教育專業，只要政治正確就好，教育政策配合人本和政客的政治需求，這就是台灣教育的悲哀！」

延伸閱讀

青鳥鋪天蓋地吹捧鄭麗君！他驚：綠台北市長「造神SOP」重啟

影/大寒節氣尾聲迎轉機 廖大乙授「5顆滾蛋法」除穢氣

用路人注意！台62線四腳亭隧道、龍潭堵隧道1/23前施工管制