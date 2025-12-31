鄭英耀承諾跳票！校事會議調整擬延至1／12公布

教育部長鄭英耀曾承諾校事會議調整方案會在今年底前提出，不過，教育部今天表示，目前內部尚有一些程序未完成，預計明年1月12日公布。（杜宜諳攝）

近年校園濫訴不斷，教育部長鄭英耀承諾今年底前提出修法，如今確定跳票。教育部次長張廖萬堅今天表示，因內部尚有程序尚未完成，預計會在1月12日公布法案內容。針對教師團體建議納入補償機制，張廖萬堅表示，這部分會列入重要考慮。

教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等草案，明定匿名檢舉將不受理、建立親師生構通預防機制、新增輔佐人機制等五大修法要點。教師團體重申希望廢除校事會議，若教育部堅持不廢除校事會議，預告草案內容尚缺回復名譽跟補償機制，主張教師若因案被停聘接受調查，若經調查不成立，應有補償機制，希望教育部能放入草案當中。

廣告 廣告

教育部日前預告修法草案，教育界仍有不少雜音，教育部蒐集意見後將進行調整後，正式公告修法草案內容，依照鄭英耀先前承諾，新版草案內容預計今年底前提出。

今天是今年的最後一天，教育部確定不會提出新版草案，張廖萬堅表示，校事會議相關修法內容預估兩周內提出，教師團提建議的補償機制會納入考慮之中，目前還有一些程序要走完，預計1月12日公布草案內容。

教育部國教署長彭富源補充說明，針對校事會議調查不成立補償機制，這部分教育部長鄭英耀非常同意，如何提出相關辦法，會列入非常重要考慮一環。另外，像是小案大辦、濫訴部處理，相關條文跟配套需要檢視有無旁之條文需要一併處理，近日會把主軸核對條文確認。

更多中時新聞網報導

怕女友吃醋 金度潤見子瑜不敢太開心

周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

棒球》披軟銀戰袍 徐若熙 要投出18號的價值