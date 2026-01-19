鄭英耀提終極目標廢校事會議 人本：不該走回頭路

（中央社記者陳至中台北19日電）教師團體認為校事會議修法難以解決「濫訴」問題。教育部長鄭英耀今天表示，改革很難一步到位，終極目標是廢除校事會議。這段發言引發人本教育基金會反彈，認為不該走回頭路。

教育部近日發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序和輔佐人機制等，引起多個教師團體反彈，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題。全國教師工會總聯合會（全教總）更醞釀將於1月25日，號召各縣市教師到教育部抗議。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會做專案報告，面對朝野立委質詢，他表示，這次修法刪除匿名檢舉，應可減少一半以上案件，也可避免「小案大辦」。但他坦言法令修正很難一步到位，期盼慢慢重建親師生間的信任，終極目標仍是希望廢除校事會議。

對此，人本教育基金會晚間發布新聞稿表示，對鄭英耀的發言感到訝異，擔心會使不適任教師處理制度嚴重倒退，無視過去教評會「師師相護」，連性侵學生的教師都敢包庇的血淚事實。

人本指出，校事會議的修法方向，不外乎是要求公正的調查處理、使制度透明可課責、能夠建立教師專業倫理提升教師職業尊嚴、同時保障學生及教師的權益。在這4個重要前提下，也要盡可能提升制度效率，減輕學校負擔。

人本主張將不適任教師的調查、處理機制移出原校，交由無利害關係的第三方專業機構，才能徹底走出困境。以英國為例，嚴重案件直接由中央政府組成專業倫理小組，以公聽會模式調查、公開出具報告。

人本呼籲教育部在檢討校事會議時，不該將學生安全與制度公平當作祭品，「教育部應向全民負責，而不是只努力給教師團體看。」（編輯：張雅淨）1150119