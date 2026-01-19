鄭英耀神隱97天未赴教委會 葛如鈞：教育部長變「政治部長」？

葛如鈞要求鄭英耀應回歸教育本務，主動面對國會與社會檢視。(圖／葛如鈞國會辦公室)

【警政時報 包克明／臺北報導】針對教育部長鄭英耀長達97天未出席立法院教育及文化委員會，國民黨立委葛如鈞今（19）日於立法院教育及文化委員會進行質詢時，提出嚴正質疑，直指教育政策攸關全國師生權益，部長卻長時間缺席國會監督，形同「百日神隱」，要求鄭英耀應回歸教育本務，主動面對國會與社會檢視。

對於葛如鈞委員的質詢，鄭英耀回應「依法行政」。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，鄭英耀缺席期間，立法院陸續就《大學法》修法、偏鄉教育條例、數位素養推動、學校營養午餐等多項重大議題進行討論與專案報告，身為教育部最高主管卻未到場說明，若非在野黨持續要求，部長恐將神隱破百日。

對此，鄭英耀回應稱「絕對不是不重視」，並表示期間曾利用空檔走訪地方，推動偏鄉教師宿舍與保險制度改善。

然而，葛如鈞質疑，相關成果若能親赴國會多次說明，將更有助於政策透明與社會理解，而非僅以簡短回應帶過。質詢中，葛如鈞也提及鄭英耀遭中國列入「台獨頑固份子黑名單」，直言一位教育部長若專注教育專業，理應被列入「人民最愛的暖心名單」，不該被捲入政治對立，並提醒鄭英耀「您是教育部長，不是政治部長」。對此，鄭英耀僅回應「依法行政」。

針對《學校午餐法》草案，葛如鈞批評，法案規劃設立「學校午餐諮詢會」，卻未納入學生、教師、家長及團膳業者等關鍵利害關係人，質疑政策恐淪為紙上談兵。鄭英耀則承諾，將與國建署及地方政府合作檢討制度，並允諾一個月內提出中央廚房設備補助報告，但對於具體代表納入機制與時程，仍未明確說明。

此外，葛如鈞也指出，教育部日前宣布調漲教師終點費與導師費，並聲稱中央已於1月15日前撥款回溯補助，但實務上卻因地方政府進度不一，導致教育現場執行混亂，要求教育部提出更具體的統籌配套。

在營養午餐政策方面，葛如鈞表示，面對中央補助縮減、地方政府紛推免費午餐政策的情況，教育部應展現更中立與制度化立場，並參考日本、韓國立法，明確規範中央與地方的經費分擔機制，避免加重財政弱勢縣市負擔。

對於AI導入營養午餐菜單與廚餘減量政策，葛如鈞也要求教育部提出實際成效數據，強調科技不應只是口號，而應真正減少廚餘、提升學生滿意度，回應教育現場需求。

葛如鈞指出，教育部政策影響全國師生與下一代發展，部長應放下政治姿態，回歸教育專業，真正傾聽師生與家長聲音，才能推動符合現場需求的改革。

