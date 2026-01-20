鄭英耀要老師「回學校把小孩教好」 國民黨團批：簡直就是教育界慣老闆

教育部長鄭英耀。（圖／黃威彬攝）

基層遭「濫訴」逼得走投無路，教育部無能卸責？國民黨團今（20）日指出，教育界慣老闆鄭英耀，竟叫苦主「回去把小孩教好」！全國教師工會因不滿教育部修法導致校園「濫訴」更嚴重，反而增加基層負擔，決定1月25日上街抗議；結果教育部長鄭英耀非但不檢討，竟傲慢反嗆「我覺得他們應該回到學校，把小孩教得更好」。這種不知民間疾苦、把基層當奴隸的發言，簡直就是教育界的「慣老闆」，冷血至極。

國民黨團表示，鄭英耀的傲慢，徹底暴露了賴政府對教育現場的無知，教育部長變「慣老闆」，廢話連篇，老師們為什麼要上街？是因為現在校園充斥著「零成本」的惡意投訴，老師動不動就被調查，甚至面臨停聘，根本無法安心教學。

廣告 廣告

國民黨團直言，鄭英耀不但不解決「濫訴」問題，還敢講風涼話叫老師「回去教書」？ 這就像工廠發生工安意外，老闆不改善設備，卻叫受傷的員工「回去把工作做好」一樣荒謬，鄭英耀根本是檢討被害人。

越修越爛，「防禦性教學」害慘下一代！國民黨團說，教育部這次修法，弄了一個疊床架屋的「審議小組」，不僅程序更複雜，還讓校長跟老師裡外不是人。這根本不是改革，這是對第一線教師的「制度凌遲」。結果就是逼得老師只好採取「防禦性教學」：不敢管、不敢教、多做多錯。最後受害最深的，還是我們的下一代。

「力挺教師，拒絕惡法！」國民黨團表示，已提出嚴正要求，教育部必須懸崖勒馬，要求立即檢討校事會議的制度缺失，並且針對被惡意檢舉、最後還予清白的老師，必須給予補償！

國民黨團說，「嚴正警告，鄭英耀部長，請收回你那句傲慢的廢話！」如果教育部繼續無視基層心聲，執意推動這種把老師當賊防的爛法，逼退優秀教師，那「鄭英耀們」就是搞垮台灣教育的歷史罪人。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親