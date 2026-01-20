鄭英耀要老師「回校教孩子」網炸鍋！楊植斗提割喉案轟：怎麼教？

教育部長鄭英耀。（中時資料照／陳祐誠攝）

全國教師工會總聯合會不滿教育部近期修正教師解聘與成績考核相關辦法，宣布將於25日前往教育部前發起抗議。立委萬美玲19日在立法院質詢教育部長鄭英耀時，詢問屆時是否願意親自接下教師陳情書，鄭英耀則回應，教師「應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，說法曝光後引爆網友炸鍋，紛紛在相關新聞下方留言「怎麼教？教育部長親自示範一下！」、「官員囂張」，甚至還有教師網友在臉書上發文開轟「教育部長鄭英耀無能又傲慢，那就建議他：回家好好地養老」。

廣告 廣告

藍議員也聲援教師，批修法亂七八糟，老師根本無力面對第一線的壞學生，要老師怎麼辦？

全教總此次動員，主要針對教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》。全教總批評，教育部未充分納入基層意見，既有校事會議制度問題未解，修法卻讓程序更形複雜混亂，形同「閉門造車、疊床架屋」，並要求廢除校事會議制度。

萬美玲指出，原先期待1月12日修法後能改善制度缺失，但教師團體仍反彈不斷，甚至走上街頭。她表示，教育部雖試圖刪除匿名檢舉、建立案件分流並細化制度，但教師普遍認為仍未解決「零成本濫訴」問題。

鄭英耀則強調，改革不可能一步到位，最終方向是廢除校事會議，回歸教評會機制。他表示，教育部歷時一年蒐集地方與基層意見後才提出修正，若仍被指為小案大辦、校園濫訴，令人難以接受。

國民黨立法院黨團20日召開記者會，批評修法方向錯誤，呼籲教育部立即檢討。立委羅智強表示，教育部口稱為解決教師遭濫訴，但為何卻引發教師強烈反彈？顯示修法形同增加第一線負擔，或溝通不足導致教師無法接受。

羅智強指出，教師荒背後與教育環境長期對教師的限制有關，若教師在現場失去尊嚴，優秀人才勢必持續流失，最終受害的仍是學生，要求教育部立即認錯、停止錯誤政策。

而鄭英耀的說法曝光之後，許多網友紛紛在相關新聞下方留言「怎麼教？你這麼會說，教育部長親自示範一下！」、「這些官員一個比一個傲慢、囂張」、「你才欠教吧」、「這個也是不食人間煙火的」，甚至還有教師網友在臉書上發文開轟「教育部長鄭英耀無能又傲慢，那就建議他：回家好好地養老」。

就連國民黨台北市議員楊植斗也直呼，「修法修得亂七八糟，老師根本無力面對第一線的壞學生，送小孩去上學結果被彈簧刀割喉，你告訴我要老師怎麼辦？」

【看原文連結】