鄭英耀部長參加普高工作圈研討會 強調跨領域合作必要性

鄭英耀部長參加普高工作圈研討會 盼加強跨領域合作

教育部長鄭英耀參加普高工作圈20週年研討會，肯定與會老師都是臺灣人才培育的幕後功臣，同時強調跨領域合作的重要性。

教育部長鄭英耀南下參與普高工作圈及學科中心20週年研討會及閉幕式，鄭部長首先參觀成果展攤位並和各學科中心老師熱情亙動。

鄭部長隨後在閉幕式中表示，在臺灣的大專大學院校所培育的科技人才，其實各位老師都是幕後功臣。

鄭部長同時也表示，傳統教學觀念不會強調團隊合作，但是在現在則鼓勵團隊合作，今天在他參觀學科中心的21個攤位，都可以看到跨領域合作。

研討會第二天議程，也特別安排了十八組來自全臺各地的種子與研究教師，分享跨領域課程整合設計與規劃、運用AI融入課程研發與教學創新、素養導向的課程實踐及反思等三大面向，展現教學現場的多元活力。