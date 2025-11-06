鄭英耀：年改結束仍有69%月領逾5萬 盼續推年改助年輕世代

立法院司法及法制委員會今天(6日)審查國民黨立委提出的停砍公立學校教師退休金相關修法草案，教育部長鄭英耀表示，目前退休教師平均月退休金約新台幣5.8萬元，其中85%高於5萬元，依據現行年改制度到2029年，退休教師平均月退休金5.3萬元，69%高於5萬元。他指出，年改的初衷就是世代彼此支持，他期盼能順利推動年改，讓台灣未來更好。

立法院司法及法制委員會6日繼續審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，多名國民黨立委提案，聚焦自2024年1月1日起或2025年停止逐年調降教職員退休金所得替代率，以及審定退休金隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

教育部長鄭英耀在立法院受訪時表示，台灣平均餘命來到80幾歲，這確實增加退撫基金的壓力。他希望能順利推動年改，在產業、工作及生活上給予年輕世代更好的扶助及支持。

鄭英耀也說明即使退休所得替代率依現行規定調降至2029年，仍有69%可月領新台幣5萬元以上。鄭英耀：『(原音)以今年來講，我們看到的數據，平均月退金5萬塊，等於說還有85%有5萬塊以上，那平均有5.8萬元。我想包含到年改結束以後，117年(應是指118年)我們看到月領5萬以上還有69%，平均每個月還可以領到5.3萬。』

根據教育部的書面資料，2025年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬，其中約85%每月支領數額高於5萬；若依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約5.3萬，其中有69%每月支領數額高於5萬；若納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

報告也指出，依退撫基金第9次精算結果，因2023年初任人員實施個人提撥制，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算要1,360億元。

教育部表示，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，恐提前退撫基金用罄年限，10年須再增加撥補1,600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。另外，相較2023年「經濟合作暨發展組織(OECD)」國家平均強制性年金所得替代率為50.7%，即使依現行規定調降退休所得替代率至2029年，每月退休所替代率介於53%至74%，仍高於OECD國家平均值。