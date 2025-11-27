鄭英耀：推大專院校宿舍設婚育房 給學生扶助與支持

（中央社記者林敬殷台北27日電）教育部推動大專校院宿舍設婚育房，每房補助新台幣5萬元。教育部長鄭英耀今天表示，這是給予學生在學習生活扶助跟支持的制度，並與時俱進，與世界接軌，給學生更多及更周詳的照顧機制，教育部樂觀其成。

立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，鄭英耀在會前受訪時做上述表示。

教育部日前修正私立學校相關經費核配與申請要點，鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間友善婚育房型，就能獲得5萬元補助，另外也配合行政院「九三軍人節敬軍優惠活動」，透過政策引導，鼓勵學校提供現役軍人子女優先住宿措施。

鄭英耀指出，台灣的高等教育也有一定比例的學生，從南到北移動，或有家庭式住處的需求，另外就是，國內公私立大學有許多國外的訪問學者、交換學生等，有可能攜家帶眷，因此這是一個對學生在學習生活上扶助跟支持的制度。

鄭英耀表示，過去的宿舍確實是比較少去考慮到，都比較考慮到單身的，縱使有三人房、二人房，還是以學生彼此、同性別，應該考慮到台灣高等教育在許多國際學術上的交流移動，讓這些學者、研究生有一個更好的生活支持，應該要與時俱進，跟世界接軌，對學生照顧有更多、更周詳的支持機制，教育部樂觀其成，也應該給予鼓勵。

有關私校的意願，鄭英耀說，教育部的立場就是支持，他預估數量會增加，希望大家共同合作，有一定比例的宿舍，考慮挪出來改為有眷宿舍，教育部可以給予適度的經費支持，不論是改建，或者有眷宿舍設置，台灣有許多的大學在外籍老師比例越來越多，有的學校甚至超過10%。讓高等教育能在學術能量及交流，有更緊密的合作跟突破，這很重要。（編輯：蘇龍麒）1141127