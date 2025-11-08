鄭茵聲開擇偶條件「另一半月收要20萬」 曝真實原因：久了會有負擔
娛樂中心／綜合報導
網紅鄭茵聲最初從YouTuber團體「這群人TGOP」發跡，後期不只參與戲劇演出，還推出個人專輯，深受觀眾喜愛。然而，鄭茵聲的感情世界也受到網友關注，近日，鄭茵聲在節目中提到另一半的交往條件，表示月收入至少20萬元。
鄭茵聲在節目中提出擇偶條件，認為彼此的收入不能夠相差太多，之後被問到另一半收入要多少，才能夠維持這個家，對此，鄭茵聲表示希望對方月收有20萬，她解釋如果雙方收入有落差，即使自己不會計較，但對方自尊心可能也會受損，鄭茵聲以採買東西為例，表示可能就會看出雙方價值觀落差。
鄭茵聲不避諱提到過去的交往經驗，表示男方通常收入都比她還低，因此出遊都是AA制，雖然自己不會要求男性一定要請客，但是時間長久下來，「他就會自己不舒服」，然而，主持人曾國城也問鄭茵聲，能不能接受雖然雙方收入有差距，但價值觀相同的男性，鄭茵聲聽聞坦言「做不到啊」，表示到最後可能變成自己要去協助男方。
