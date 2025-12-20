【鄭董掀鍋2-1】世曦董座獎金列密件、級距驚人 追回上千萬獎金至少涉2高層 13

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬17日前向全體員工發出公開信，首度揭露公司多年來獎金制度失序問題，坦言已追回上千萬元不符規定的獎金，卻也承諾不追回歷年已發放、總額近5億元的業務獎勵。根據知情人士告訴《CNEWS匯流新聞網》記者，指出世曦過去不僅績效獎金標準模糊，有高層長期疑似「自行編列」超額獎金，相關決策過程是否符合董事會與立法院決議都引發質疑，而鄭運鵬公開信正好間接證實公司內部確實曾有人不法領取高額獎金。

世曦前董事長施義芳等13人，日前因中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程，遭匿名檢舉疑似浮報逾百億元，遭檢廉調搜索約談，最終無保請回。外界形容，該案等同揭開世曦多年來「檯面下的公開秘密」，而鄭運鵬於日前發出的公開信揭露的獎金問題，與公司內部長期失序不謀而合。

「為什麼鄭運鵬在公開信會特別提到追回獎金這件事？」知情人士直指，世曦過去薪資與獎金結構不公開透明，可能在董事會決議的過程中也很草率，導致公司內有部分人士認為適法性有待釐清，而員工之間也常議論紛紛，形成一股特別的氛圍，讓新董座有必要發聲。

知情人士表示，最誇張的是，世曦副總職級以上的年所得，薪資級距從10萬到20萬、職務加給10萬以下，而績效獎金卻匡列100萬元到1000萬元不等，讓人質疑獎金「級距」差距大得非常不合理。

該人士也說，雖然公司設有「爭取業務獎勵」相關辦法，但實務上卻疑似出現高層「自行編列」獎金、金額遠超授權範圍，最終形成不當領取獎金的制度性漏洞，恐怕才有獎金級距差如此大的情形。

據了解，鄭運鵬在公開信中提及的「已追回上千萬元獎金」，實際上涉及至少2名高層。知情人士透露，相關人員願意退回款項，與鄭運鵬表態不排除提告、並堅持成立調查小組有關；在評估風險後，相關人士選擇「先退再說」，公開信內容也被視為間接證實此事。

另外，有公司高層在相關會議上就指出，過去董事會內部早已對績效獎金規範提出質疑，由於世曦為中華顧問100%轉投資公司，性質屬類國營事業，立法院曾決議要求其績效與年終獎金上限原則不超過4.4個月，交通部也曾對立法院作出相同承諾，董事會依法應予以尊重。

不過，該名公司高層也坦言，交通部內部認為4.4個月的上限並非完全合理，因此相關辦法才會保留「年度績效較佳」可酌增的空間，但問題在於，何謂「績效較佳」，長期未被清楚定義，反而成為爭議核心。

該高層於會中建議，應跳脫單純以目標盈餘或實際盈餘為判準，改以類似EPS等具體指標，明確界定績效標準，否則即使在既有制度框架下，也難以避免外界質疑。

此外，世曦屬政府轉投資的民營化公司，性質與高鐵、華航、圓山飯店相近，但相較其他公司董事長薪資對外公開，世曦歷任董事長的獎金制度卻長期列為密件，同樣涉及「民眾是否有知的權利」問題。

根據《CNEWS匯流新聞網》掌握的資料顯示，施義芳任期自112年3月14日至115年3月13日，每月薪資酬勞為26萬餘元，另在中華顧問兼任董事，每月酬勞8500元；至於其獎金內容與計算方式，全都設為「密件」，至今外界仍無法完整掌握。

針對相關疑點，《CNEWS匯流新聞網》多次致電都未能獲得世曦回應。記者於18日首次致電由總機轉至企劃部，其員工表明會留言給相關單位回電；第2次致電則又說再留言，原說轉接一名吳姓主任，最後該員又說不方便受訪，希望再次留言，有相關單位會回電。

19日記者改致電世曦公關，但該人士表示自己並非發言人，公司有法務室的吳姓主任對外代表新聞回應。因此，記者再度致電世曦，由總機轉至法務室找吳姓主任，接電話的人則稱，吳姓主任今日整日外出恐無法作相關回應，再次請記者留言，表示會請吳姓主任撥空回覆。但截稿前，《CNEWS匯流新聞網》記者皆未能獲得世曦回應。

照片來源：世曦官網

