【鄭董掀鍋2-2】世曦自家工程預算大跳水 數十億企業總部案卡關內幕 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台灣世曦工程顧問公司近年除了力推北部企業總部購置案，預算從原獲董事會授權的最高90億元大幅修正為50億元，卻始終未見實質進度外，中部辦公室裝修預算同樣出現令人咋舌的落差。知情人士指出，世曦的裝潢費用明顯高於一般辦公室裝修行情，讓人質疑身為工程顧問與設計專業出身的世曦，為何在自家辦公室規劃上屢現高估然後「大跳水」的情形？相關預算是否涉及規劃失當、內控鬆散，甚至有灌水疑慮，都有待新任董事長鄭運鵬調查釐清，並向社會說明。

世曦前董座施義芳任內力推企業總部，原因相當合理，指稱因租金費用逐年上增，若有自家公司長年下來能節省更多成本。但根據《CNEWS匯流新聞網》掌握，世曦當初提出的購置總部簡報中，明確列出包括「房屋總價」以新成屋或預售屋為基準，推估每坪價格約60至75萬元，取均價67萬元，搭配12,800坪的建物權狀面積，並保守加計5%漲幅，房屋總價即達約90億元。此外，簡報中也納入「交易相關稅費」約0.5億元，以及「裝修設備及搬遷費用」約5.15億元，合計總支出高達95.65億元（未含營業稅），幾乎是「規劃到極致」。

知情人士指出，一般董事會的授權多半會保留一定彈性空間，但世曦當時的簡報卻在「時間緊迫」理由下，將各項支出項目幾乎全數寫滿，反而讓人起疑如此「急迫」的原因為何？

知情人士表示，更令人不解的是，近期最新會議紀錄卻又改口稱，購置北部總部「以50億元執行即可」，卻未清楚交代評估基礎如何調整，是否為同一規模、同一區位，或僅是概念性修正？

「雖然當初宣稱時間緊迫，但實際上現在找辦公室的規劃，完全沒有任何進度。」知情人士直言，世曦本身即為工程顧問與設計單位，若連自家總部的初步估算都出現如此巨大落差，難免引發外界疑慮。

他也說，北部企業總部計畫預算編列如此多，卻不敢執行，恐怕背後涉及巨大商業利益內幕，甚至可能涉及到政黨派系鬥爭等複雜問題，還可能引起旁人「眼紅」。

另外，除北部總部案外，中部辦公室的預算使用情況同樣引發爭議。根據董事會核定的1.6億元預算，6樓辦公室相關購置與裝修費用已支出近8千萬元，工程幾近完成；至於35樓辦公室，原本宣稱將比照6樓規模，同樣編列約8千萬元預算，但目前僅完成不動產購置，已花費5千多萬元，預算餘額僅剩約2,470萬元，而裝修工程尚未啟動。

知情人士指出，依最初董事會決議，35樓裝修預算原要預留約4千萬元，近期卻又改稱僅需2400萬元即可完成，這決策轉折也令內部議論紛紛。尤其在工料價格趨緩、房市轉冷之際，裝潢費編列高達2400萬元裝潢費，甚至一度還是4千萬元，單坪成本明顯「過於誇張」，是否涉及預算灌水或規劃失當，值得主管機關交通部與董事會進一步說明。

知情人士強調，無論是北部總部案或中部辦公室預算，金額級距與估算變動幅度之大，與先前外界質疑的獎金制度不透明問題如出一轍，讓人難以理解其標準與依據究竟為何。

針對相關疑點，《CNEWS匯流新聞網》多次致電都未能獲得世曦回應。記者於18日首次致電由總機轉至企劃部，其員工表明會留言給相關單位回電；第二次致電則又說再留言，原說轉接一名吳姓主任，最後該員又說不方便受訪，希望再次留言，有相關單位會回電。

19日記者改致電世曦公關，但該人士表示自己並非發言人，公司有法務室的吳姓主任對外代表新聞回應。因此，記者再度致電世曦，由總機轉至法務室找吳姓主任，接電話的人則稱，吳姓主任今日整日外出恐無法作相關回應，再次請記者留言，表示會請吳姓主任撥空回覆。但截稿前，《CNEWS匯流新聞網》記者皆未能獲得世曦回應。

