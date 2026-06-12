鄭訪華府智庫 交流兩岸議題

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國民黨主席鄭麗文（中）十一日拜會三名國會議員，圖為鄭麗文一行人在美國聯邦參議員蘇利文辦公室。 （中央社）

（另開新視窗）

記者黃翠娟∕綜合報導

國民黨主席鄭麗文在美東時間十一日繼續華府鐵人團行程，包括拜會國會議員，與智庫學者閉門座談。鄭麗文會後表示，與議員有很好的交流；隨行的國民黨駐美代表秦日新受訪說，交流聚焦台灣安全、軍購、兩岸關係等議題，議員、學者們也好奇鄭麗文訪陸情況。

鄭麗文先後拜會美國聯邦參議員蘇利文、眾議員貝肯及金映玉等三位共和黨籍國會議員。蘇利文為參院軍委會成員，貝肯為眾院軍委會成員，金映玉則是眾議院外交委員會印太小組主席。

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鄭麗文會後向媒體表示，這次拜會國會非常順利，儘管時間有限，仍感謝軍委會、外委會重量級議員撥冗會面並表達對台灣支持與關心；雙方針對台灣最近的發展，有很好的交流。

秦日新受訪指出，蘇利文關心台灣國防預算等議題，鄭麗文表達國民黨立場是希望在商購、國防自主的部分，能從美方或民進黨政府獲取更多相關資訊以利審查。

他表示，拜會金映玉時，對方關心中國大陸對台灣的威脅、鄭麗文訪中情形，也關切台灣國防特別預算審議等議題，鄭麗文都有說明。

鄭麗文一行人結束國會拜會行程後，下午到華府智庫「史汀生中心」與學者、專家進行約一點五小時的閉門座談。秦日新會後轉述，鄭麗文未發表演講，而是直接接受提問；與會者關心議題包括兩岸關係、台灣國防安全、未來國民黨路線方向、軍購等，他們也好奇鄭麗文赴陸訪問及她對兩岸和平建構的願景與計畫。

出席這場閉門座談的哈德遜研究所資深研究員華特斯受訪說，他認為鄭麗文非常積極，有意在兩岸關係及華府、台北、北京三邊關係中成為領導要角，她先前訪問大陸、現在到華府訪問，就是一項證明。

此外，鄭麗文晚間出席華府僑宴並發表半個小時的演講，約有四百多名僑胞出席。她表示，這次訪美雖然很多是「機密會面跟交流」，但可以告訴大家，成果超乎原先預期。

鄭麗文也強調和平的重要，並指民進黨政府把兩岸推向戰爭；她表示，國民黨所有路線與主張一定要通過民意檢驗，年底地方選舉、二０二八大選，若有了民意授權，國民黨重新執政後，代表台灣官方跟對岸進行交流，讓兩岸關係正常化、兩岸和解。建立區域和平穩定，不讓美國面臨被捲入戰爭的風險，才是美國盟友真正該做的事情。