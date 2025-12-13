鄭誇海口 光電批自我感覺良好

行政院副院長鄭麗君近日提到再生能源發展，誇口政府2026年太陽光電目標20GW，都已掌握案源。這番說法太陽能產業界聽到可是一片譁然，一位太陽能統包（EPC）商總經理直批行政院高層「自我感覺良好」，在法令強制環評加上漁電共生實施「二階容許」下，2026年不可能達到目標數。

政府原設定綠能發電到2025年要達2成，其中太陽光電建置量是20GW，結果作不到，前經濟部長王美花宣布延長一年到2026年達成。但是直到今年10月底，仍只有15.1GW，也就是離目標還有近5GW。

由於缺口非常龐大，鄭麗君卻有信心光電20GW都掌握好案源。一位大型光電廠高層質疑：「鄭麗君是不是搞錯了？」鄭可能掌握的是去年一階容許時的漁電共生案量，當室內型漁電共生今年改成二階容許後，已跟原來不同。

所謂「二階綠能容許」，就是要證明有養殖事實，才允許與台電併網。光電高層指出，過去一階容許時，案場建好可以先掛表向台電計費，銀行就會放心把周轉金，轉成長期借款，讓業者現金流沒問題。現在二階容許，要確認魚有養好，這一搞要1到2年，銀行可能失去信心，當然影響光電案場建置。

另一家太陽能統包（EPC）廠總經理更批評鄭麗君「自我感覺良好」。除了二階容許影響很大，最近修法地面型案場強制環評，更會讓工程多拖3年，業者將會卻步。實際上到第一線去看，現在幾乎很少大型地面光電場動工。

在法令、資金都比以前更嚴峻下，這位光電總經理悲觀說，2026年不可能達到20GW，搞不好2028年也很難。對於行政院喊2031年光電31GW，「那就更離譜了」。