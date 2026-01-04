鄭談「美襲委」扯台海：別以為美收「挑釁」爛攤 綠：發動疑美

藍、綠雙方對於委內瑞拉事件看法不一。（圖／東森新聞）





美國1月3號，鎖定委內瑞拉首都卡拉卡斯進行突擊，台灣政界也關注國際情勢變化，國民黨主席鄭麗文稱，白宮近期關注度放在美洲，在台灣方面，別以為「挑釁動作」，美國會來收拾爛攤子，民進黨立委則批鄭麗文，別硬扯疑美論。

美軍1月3號，鎖定委內瑞拉首都卡拉卡斯的軍事基地進行打擊，引發國際高度關注。我外交部，則要確保國人安全，已確認旅居委國僑胞，200多人目前平安，並提醒國人，若在委內瑞拉遇急難狀況，應立即與兼轄委國的駐哥倫比亞代表處聯繫。

台灣政界也關注國際情勢變化。國民黨主席鄭麗文稱，白宮近期關注度放在美洲，對台灣保持一定距離。

國民黨主席鄭麗文：「尤其是美軍在全世界介入的程度，可能會做大幅的一個後退

立委（民）吳思瑤：「風馬牛不相及的評論，硬要從這個事件扯到美國對台，我想不要在任何時間，都發動疑美論。」

國民黨主席鄭麗文：「我們更需要，透過我們自己的政治智慧來化解台海的危機，更不要以為，做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子。」

立委（民）吳思瑤：「台灣跟委內瑞拉，完全不相同，台灣是自由民主法治的國家。」

國民黨主席鄭麗文：：「從高市早苗的事件，到這一次的圍台軍演，我們可以看到川普本人，或者是白宮的立場，都非常的淡然。」

國民黨主席的觀點，民進黨立委並不同意，不過在野勢力中，前民眾黨主席柯文哲這麼說。

前民眾黨主席柯文哲：「美國只是赤裸裸的做他想做的事情，美國在指責中國的時候，有時候也要看看你自己的行為。」

立委（民）鍾佳濱：「兩岸的穩定，需要政治智慧，不宜像中共這樣的軍演來挑釁，中國一旦挑釁，恐怕自己會成為美國要來收拾的爛攤子。」

美國對委內瑞拉的軍事行動，引發國內對國防及區域安全維護的議論。

