鄭運鵬前助理控警「跟騷」 台中四分局：視偵審結果究責

台北市 / 綜合報導

前立委鄭運鵬助理「韓璟」，昨(3)日在網路上發文指出，遭到一名台中市警察私訊騷擾、送禮物等等行為長達一兩年，去年三月已經向警方申訴，但對方卻沒在怕，年底還拿著禮物跑到朋友公司請朋友轉交，韓璟不堪其擾，跑到新北市三重分局二次提出申訴，並正式報案及提告跟騷和聲請保護令，對此台中市警察局第四分局表示，已經對該名員警記出申誡，轉調其它單位輔導列管，視後續偵審結果併案究責，必要時優先列為汰除對象。

鏡頭前試喝飲料，露出難以言喻的表情，韓璟常常在網路上分享美食，而她不僅僅只是網紅視網膜的經紀人，和前立委鄭運鵬在辦公室玩樂，她也是鄭運鵬的前助理，在政界和網紅界都小有名氣，韓璟卻傳出遭人跟騷。

在社群上大吐苦水被人騷擾，跑到派出所報案聲請保護令，還曾公布過對話紀錄，指控騷擾自己的男子，疑似掌握自己的住家地址，還是一名警察，記者張權說：「韓璟不斷遭到一名警察，傳送訊息騷擾，並且寄送禮物，長達一兩年，去年申訴未果，今年再到派出所進行「申訴」，正式提告，並且聲請保護令。」

韓璟發文指控，這名員警不斷透過陌生帳號，傳送令她不適的訊息，韓璟沒有回覆直接封鎖，沒想到對方竟換帳號繼續騷擾，發現員警在台中任職，向警方申訴去年12月，對方還附名片送禮物到朋友公司，幫忙轉交韓璟受不了，再申訴提告跟騷聲請保護令。

非當事律師李思漢說：「本案台中警察是透過社群訊息，寄送禮物等反覆行為，並沒有實際碰面或講出跟性有關的詞彙，在實務上構成性騷擾的機率較低，但有可能會符合跟騷法第3條的要件。」

台中第四分局第一時間發出聲明，已經對黃姓員警，記申誡並且轉調其它單位，關懷輔導列管，必要時會優先汰除，但騷擾從線上轉為現實，讓韓璟非常驚恐，而且對方的警察身分，也讓她非常擔憂，希望透過這次提告，能制止對方的脫序行為。

