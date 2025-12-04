鄭運鵬反對鞭刑理由曝！藍議員酸：腦筋到底是什麼做的？

國民黨立委洪孟楷日前表示，台灣可研議效仿新加坡使用鞭刑制度嚇阻包括詐騙、性侵、虐童等犯罪，不過前民進黨立委鄭運鵬表態反對，認為新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育。對此，國民黨北市議員楊植斗諷刺表示，若教育做得好，會有那麼多年輕人去做車手？「民進黨的腦筋到底是什麼做的？」

鄭運鵬說若認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，不如在有性侵能力前一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了？鄭直言，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育，中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

對此，楊植斗今（3）日在臉書諷刺表示，「民進黨的腦筋到底是什麼做的？」楊表示，以兩岸關係為例，明明可以用合理的價格向美國購買少量武器，一方面透過交流對話，降低與對岸的衝突，雙管齊下，效果更好，但民進黨偏偏不用成本較低的方案，斷絕對話、全面對抗，成本不斷上升，國家也更加危險。

楊植斗認為，鞕刑的議題也是一樣，教育當然很重要，但若教育+鞭刑，相信可以降低詐騙跟性侵的發生，民進黨為何偏偏不採納？楊諷刺表示，民進黨如果教育做得好，現在會有那麼多年輕人去做車手？「鄭運鵬談教育，真是笑死人！」

國民黨立委洪孟楷昨與多位重大刑案被害者家屬及民間團體舉行記者會，重申面對詐騙、虐童、性侵等重罪，現行制度已不足以嚇阻，再次提出研議「鞭刑」入法；洪預告，預計下個會期會提出法案，並評估推動公投，讓民意直接決定是否在我國刑罰中增列鞭刑。

