鄭運鵬開脆帳號「除草」不玩了？他「動念離開」揭真相
政治中心／李汶臻報導
台北車站大廳「黑白格地板」席地而坐的現象，已行之有年；民進黨前立委鄭運鵬日前透過社群PO出一張自己在「坐地」的第一視角照，意外引發眾多網友討論，甚至有人歪樓笑虧熱愛ACG文化的他「是不是偷買什麼裝備被發現，沒家可回了？」。外界持續關注鄭運鵬的最新動向，他今（6）日稍早在Threads上發文透露自己打算「離開」，他感嘆平台流量不好，打算專注經營臉書就好，甚至還說「這裡應該可以交給大家了！」，消息曝光再度引發熱議。
鄭運鵬日前PO出一張在台北車站大廳席地而坐的照片，意外引發討論。（圖／翻攝自臉書@鄭運鵬）
現年52歲的鄭運鵬日前曬出自己在北車「席地而坐」畫面引發討論。昨（5）日受邀參加動漫節記者會的他，再度發文並露臉出鏡了。他還原台北國際動漫節現場熱鬧的盛況，並表示自己僅逛完一家攤位就已過中午，到點要回去上班了。至於當天的購買「戰績」，鄭運鵬指出連同老助理買的東西，結帳共四千多元，但他強調「都是動漫周邊小東西，不是玩具」，並沒有違反不買玩具的宣示，接著鄭運鵬還貼出一系列逛展的側拍畫面。
鄭運鵬PO出一系列逛台北動漫節的畫面。（圖／翻攝自臉書@鄭運鵬）
鄭運鵬整頭白髮，肩扛3大袋「戰利品」畫面曝光。（圖／翻攝自臉書@鄭運鵬）
其中就有網友見他整頭花白的模樣，留言喊「哥，6年級的這樣算有點臭老哦」、「怎麼告別政壇之後老了那麼多？」，不過鄭運鵬並未回應網友對他外表的議論。他今（6）日稍早在Threads發文「情勒一下」大家，他表示自觀察平台流量後，認為未來或許會回到臉書，「隨意寫寫生活小品就好」。他透露，兩年前開設該帳號是因為被老助理提醒「脆上面都是草」，對方建議他「來除草玩玩」，未料後續確實累積一定成效，但同時也引來更多親中勢力、花些資源建置假帳號回洗平台。他最後還說「以史普拉盾的遊戲規則來看，這裡應該可以交給大家了」。
貼文曝光湧入眾多網友留言，而鄭運鵬也親自回覆多則留言。對於有人說「德德的爸爸你好，你似乎忘了你還有德德經紀人（？）的身分需要履行」，鄭運鵬逗趣回應說：「他和我都過氣了」；而有網友遺憾留言說「當初是為了『月月鳥』講幹話才加入脆的…」，鄭運鵬則回說：「光你寫說是幹話，我就應該離開這裡了~」。
