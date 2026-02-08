鄭運鵬：賈永婕會帶著和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101

記者李鴻典／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。台北101董事長賈永婕也為此連發三篇臉書文，她直呼「我想知道真相。林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！」前立委鄭運鵬對此表示，說不定因為有她的反省，台灣轉型正義的歷史又縮短了一個半小時！大家加油。

鄭運鵬認為，賈永婕會帶著自己和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

鄭運鵬今（8）天發文提到，在他看起來，這次白目的林宅血案電影風波，是一個再認識白色恐怖的契機，至少會從影劇這個領域開始。

鄭運鵬直言，本來他也以為是台灣再一部的反省電影，沒想到一下子就超展開變成一場荒繆的幫威權洗白爛片，劇組被罵活該，這不是不知輕重，他認為至少出資方和製片方都知道自己是故意的；至於聲稱不知情的演員們，相信以後會更為自己身為公眾人物的身份負起職業責任，就像明星不能胡亂收錢代言商品一樣。

另一個超展開的面向是101的賈董，她的當權者說引起了一些反彈，鄭運鵬表示，他個人的想法不太一樣。

鄭運鵬進一步表示，賴政府一開始任命賈董時，好評負評都是來自於她的背景，初期她因為董事長身份的拿捏不是很恰當，被質疑是剛好而已，可是近兩年來，她也沒有特別的契機必要去用功白色恐怖的歷史，當然，如果有自發性的反省當然更好。

因此，很多像她一樣只有粗淺知道這些事件名稱的國人、有良知的深藍背景朋友，從小到大說不定還因為深藍宣傳這是「民進黨的悲情牌」，根本也沒興趣去認識真正的白色恐怖歷史。所以也才會有很多藍白小草會跟著喊「綠色恐怖」、「塔綠班」這種毫無同理、毫無人文深度的白癡口號。顯然賈董不是沒腦筋沒良知的人。

「我一直認為這就是威權遺毒，我也一直認為：『台灣沒有流血的政治轉型沒有比其他國家了不起，寧靜革命只是動盪成本分年攤提而已』」！

但鄭運鵬也直言，分年攤提要多久？他也不知道，很可以確定的是每一次事件發生就會再進步一點。賈董的當權者說法，對她來說可能是這輩子最質疑中國國民黨的威權政府、最接近台灣民主草根政治的一句話了。

「我相信她之後會更理解什麼叫轉型正義，會更了解自己在這個過程中的能夠擔起的指標意義，我也認為她會帶著自己和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101」。

鄭運鵬也樂觀表示，說不定因為有她的反省，台灣轉型正義的歷史又縮短了一個半小時！大家加油。

賈永婕上傳攀登101大樓影片。（圖／翻攝自臉書）

