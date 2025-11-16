鄭重強調蘇澳溪分洪道「計畫有往前」 李明哲：陳金德付出良多 227

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／宜蘭報導

鳳凰颱風襲台，造成宜蘭縣蘇澳地區水淹街區，部分藍營人士指稱蘇澳分洪道遲無下文是禍首。蘇澳鎮長李明哲今（16）日鄭重澄清，蘇澳溪分洪道工程不是中央拖、也不是縣府不做，是「制度加上物價」讓案子必須重新調整。

「宜蘭需要治水、不是噴口水！」李明哲說，政論天上飛、地方焦慮越來越高，自己沒有要幫誰講話，但蘇澳的建設不能被扭曲，也不能被拿來消費。他說，因為豪大雨來的速度比政治口水快一百倍，任何拖延、任何誤解、任何政治攻防，都會讓蘇澳付出代價。

李明哲表示，蘇澳溪分洪道這兩年受原物料飆漲，加上地質狀況複雜、成本大改，設計就得重新調整，這不是政治態度問題，而是專業跟現實。他進一步說明，宜蘭縣府去年5月先提86億版本，經水利署審查後，後再提75.68億版本，「計畫有往前、並非停滯」。

至於用地徵收問題，李明哲指出，今年底就完成了，「是紮紮實實在進度上」，內政部今年9月核准徵收，縣府11月公告、12月初發價款；這是實際進度，不是空口講的。他駁斥「喊了15年都沒動」說法，強調此謠言違背真正的事實，並且忽略很多辛苦做事的人，也會讓蘇澳鄉親誤以為工程停了。

李明哲坦言，蘇澳不能再拖，中央與縣府都必須更快、更明確。他也知道經費協調很麻煩，國發會、航港基金、水利署、工程會各有機制。他說，專業審查也有其必要，但蘇澳沒有時間跟耐心再耗下去，豪雨不會等會議，淹水也不會等跨部會協調；蘇澳需要更清楚的時程、更快的核定、更果斷的決策。

另外，針對藍營指控行政院工程會主委陳金德是拖延關鍵人，李明哲澄清，陳金德為蘇澳付出良多，包括蘇澳海事鄰損案，是工程會介入協助、分洪道追加經費卡關時，是陳主委協調，把案子納入「氣候變遷縣市管河川改善（2026年至2029年）」找出財源，陳也主動了解計畫變更、地質原因，並不是完全不理。另外，大南澳公地放領卡了將近40年，也是多虧陳金德協助爭取在行政院闖關成功。

李明哲認為，責難要有根據，批評要建立在事實上，若只是政治口水對鄉親任何幫助都沒有，這樣的政治口水，會淹沒事情的真相。鄉親只關心一件事：「下次大雨，家裡會不會再淹？」

李明哲表示，會繼續把中央盯緊、把縣府盯緊、把每一個時程都盯緊，蘇澳的未來，不會讓政治噪音決定。他說，只有一件事情最重要，這個分洪道，一定要做起來，而且要快、要安全、要確實。

照片來源：取自李明哲臉書

