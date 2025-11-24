鄭銘謙到台南視察 南高檢大樓老舊爭取儘快遷建

位於台南中西區中山路上的台南高分院與台南高分檢在同棟老舊大樓合署辦公，南高院新家已動工興建；南高檢遷建還在紙上作業。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕法務部長鄭銘謙近日率辦公室主任陳玉萍、台南地檢署檢察長鍾和憲等人，前往高等檢察署台南分署視察，並為該分署整修完成的案情研析室揭牌啟用，與分署檢察同仁座談。分署檢察長黃玉垣當面向鄭銘謙爭取儘快遷建台南高分檢大樓，以利銜接已在台南安平區動工的高等法院台南分院新大樓未來二審蒞庭等相關偵、審業務。

鄭銘謙允諾支持台南高分檢早日完成辦公室大樓遷建，改善工作環境，建構符合公理正義、親民形象的台南司法園區。

位於台南中西區中山路上的台南高分院與台南高分檢現有大樓，一直是合署辦公，因辦公廳舍已使用逾1甲子，空間老舊、侷促，遇雨還會漏水，不符現代司法洽公、審判工作需求。南高院前院長黃瑞華任內促成台南市府工務局代辦南高院新建工程，並於今年8月間在安平區新址動土。南高院新址位在安平平通路與育平路口，工程總經費增加到41億元，規劃為地上6層、地下2層的節能綠建築，並預計2028年10月完工。

眼見台南高分院3年後將有新家，台南高分檢也想加速遷建計畫。據了解，台南高分檢已取得台南高分院未來新家旁一塊國有空地(與台南地檢署、台南市調查處共用)，這塊新南高檢預定地與南高院新家僅隔著健康三街。

南高檢新大樓遷建計畫目前已送法務部審核中，待法務部審核後再送行政院核定。地方檢察人士認為，南高院新家已在興建，南高檢新家卻還在紙上作業，如南高檢遷建時程緩慢，趕不上南高院新家啟用，兩單位分居安平與中西區，包括檢察官到南高院蒞庭，要花時間搭車往返；南高檢偵辦的國安案件人犯聲押、請票與卷宗移送等，勢必增加時間與人力成本，也會帶來處理不便的困擾，所以南高檢遷建計畫須迎頭趕上南高院。

