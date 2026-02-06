鄭銘謙圈選六人新任檢察長 法務部發布檢察首長調整 陳舒怡派任花蓮
國台辦曾宣布將陳舒怡列為「台獨打手幫凶」
法務部長鄭銘謙圈選公布六名新任檢察長名單，分別為洪家原、林秀敏、吳怡明、趙燕利、陳舒怡、劉俊杰，名單送檢審會討論決議，並連動調整全國檢察長人事案。法務部今天晚間發布檢察首長職務調整案，包括台灣高檢署檢察官陳舒怡新任花蓮地檢署檢察長等19項異動。法務部表示，涉及司法行政職務部分尚待行政院核定再行發布，職務交接日期將另行通知。
法務部日前表示，士林、台中地檢署檢察長職期將屆滿，以及新竹地檢署檢察長空缺，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計2月23日退休，啟動新任檢察長遴選人事作業並公告期程，預估檢察長職缺四名至六名，由檢審會提兩倍人選供部長圈選，名單在今天公布。
新任檢察長名單出爐，包括法務部法制司司長洪家原（司法官訓練所34期結業）派任台中地檢署檢察長，法務部保護司副司長林秀敏（38期）派任雲林地檢署檢察長、最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38期）派任澎湖地檢署檢察長。
另外，台灣高等檢察署檢察官趙燕利（39期）派任金門地檢署檢察長、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡（40期）派任花蓮地檢署檢察長、台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰（41期）派任連江地檢署檢察長。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）1月曾宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」；將陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。
法務部晚間公布核定調整名單，異動名單包括如下：
士林地方檢察署檢察長張云綺調任台灣高等檢察署主任檢察官。
宜蘭地方檢察署檢察長王以文調任士林地方檢察署檢察長。
桃園地方檢察署檢察長戴文亮調任台灣高等檢察署主任檢察官。
橋頭地方檢察署檢察長張春暉調任桃園地方檢察署檢察長。
基隆地方檢察署檢察長柯宜汾調任新竹地方檢察署檢察長。
台中地方檢察署檢察長張介欽調任司法行政職務。
法務部法制司司長洪家原新任台中地方檢察署檢察長。
彰化地方檢察署檢察長謝名冠調任司法行政職務。
雲林地方檢察署檢察長黃智勇調任彰化地方檢察署檢察長。
南投地方檢察署檢察長郭景東調任橋頭地方檢察署檢察長。
澎湖地方檢察署檢察長周士榆調任南投地方檢察署檢察長。
法務部保護司副司長林秀敏新任雲林地方檢察署檢察長。
福建連江地方檢察署檢察長林彥良調任屏東地方檢察署檢察長。
花蓮地方檢察署檢察長陳佳秀調任基隆地方檢察署檢察長。
台灣高等檢察署檢察官陳舒怡新任花蓮地方檢察署檢察長。
福建金門地方檢察署檢察長王柏敦調任宜蘭地方檢察署檢察長。
台北地方檢察署檢察官調最高檢察署辦事並兼辦書記官長事務吳怡明新任澎湖地方檢察署檢察長。
台灣高等檢察署檢察官趙燕利新任福建金門地方檢察署檢察長。
台中地方檢察署檢察官派駐廉政署中部地區調查組並兼辦組長事務劉俊杰新任福建連江地方檢察署檢察長。
（責任主編：莊儱宇）
