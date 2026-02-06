鄭銘謙圈選 6人新任檢察長 陳舒怡派任花蓮
法務部長鄭銘謙圈選公布6名新任檢察長名單，分別為洪家原、林秀敏、吳怡明、趙燕利、陳舒怡、劉俊杰，名單送檢審會討論決議並連動調整全國檢察長人事案。
法務部日前表示，士林、台中地檢署檢察長職期將屆滿，以及新竹地檢署檢察長空缺，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計2月23日退休，啟動新任檢察長遴選人事作業並公告期程，預估檢察長職缺4名至6名，由檢審會提2倍人選供部長圈選，名單在今天公布。
新任檢察長名單出爐，包括法務部法制司司長洪家原（司法官訓練所34期結業）派任台中地檢署檢察長，法務部保護司副司長林秀敏（38期）派任雲林地檢署檢察長、最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38期）派任澎湖地檢署檢察長。
另外，台灣高等檢察署檢察官趙燕利（39期）派任金門地檢署檢察長、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡（40期）派任花蓮地檢署檢察長、台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰（41期）派任連江地檢署檢察長。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）1月宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」；將陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。
