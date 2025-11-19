鄭銘謙搶答 黃國昌酸爆：急著幫卓榮泰洗地

▲針對太子集團洗錢案，行政院長卓榮泰11日強硬表示，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員而言是沉重的打擊，民眾黨立院黨團總召黃國昌酸，卓榮泰根本狀況外。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 檢調偵辦「太子集團控股（Prince Group Holdings）」洗錢案，但其中擔任天旭總經理特助的劉女以15萬元交保，且其在離去時露出燦笑，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰11日強硬表示，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員而言是沉重的打擊。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（19）日質詢提及此案，法務部長鄭銘謙急著上台答詢，遭黃國昌酸爆，急著上來洗地。

卓榮泰11日在立法院答詢時說，對於這樣的結果是對第一線檢調人員士氣極大的打擊，因為好不容易發現了一個詐團，把它的首腦或相關人員逮捕，結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，政府要有效防詐，要從行政、司法同步執行。台北地院特別發新聞稿澄清，檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

立法院司法法制委員會今邀請相關部會針對太子集團詐騙案專題報告，黃國昌說，法務部在書面報告中明確寫道：「行政部門對個案不介入、不干涉、不評論。」但卓榮泰卻在回應立委質詢時，批評法院裁量過輕。他問：「既然是個案，行政院長怎麼可以怒批？卓榮泰根本雙標。

鄭銘謙急著答詢，黃國昌還酸，「有請你上台嗎？」鄭銘謙一度退開，但最後還是又上台答詢表示，對個案原則上保持尊重，不評論法院的核心裁定。黃國昌立即反嗆：「你完全搞不清楚狀況！」並要求鄭銘謙明確回答 15 萬元交保是否為法院決定。

鄭銘謙說明，該案 15 萬元交保「是由檢察官在偵查中裁量處理的」，並非法院裁定。黃國昌追問：「法院有做裁定嗎？裁定在哪裡？」強調卓榮泰針對「不存在的法院裁定」發言，等同「罵錯人」。

黃國昌再次強調，行政部門面對他人批評時堅持「不評論個案」，但面對院長發言卻全力護航，質疑是「雙標」。他更引用北院日前發布的新聞稿指出：「翻成白話文，就是告訴院長：你罵錯人了。」

鄭銘謙最後低調說，重申尊重檢察官與法院的裁量。黃國昌則表示，行政院長不應隨意對個案發表嚴厲指責，要求相關單位應向院長說明事實，避免再次發生類似情況。

