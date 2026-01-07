鄭銘謙部長感謝全聯實業加碼捐贈千萬元助馨生人

法務部長鄭銘謙（前排右二）、犯保協會董事長張斗輝（前排左一），感謝全聯實業董事長林敏雄（前排右三）加碼捐贈千萬元支持馨生人長期照顧與復原。（記者王先國攝）

財團法人犯罪被害人保護協會於今（七）日下午在法務部部史室，法務部長鄭銘謙重傷被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表暨捐贈儀式，由法務部長鄭銘謙、全聯實業股份有限公司董事長林敏雄及犯保協會董事長張斗輝共同出席，見證公私協力及感謝與表揚全聯實業董事長林敏雄發揮愛心，持續捐款犯保協會協助支持重傷被害人長期照顧與復原，實質減輕馨生家庭經濟負擔，提升馨生人生活品質與自主能力，全聯實業秉持「取之於社會、用之於社會」之精神，善盡企業社會責任，實為企業之典範榜樣。

犯保協會董事長張斗輝表示，非常感佩全聯實業秉持企業社會責任精神，除之前捐款支持犯保協會一一四年度協助馨生人之計畫執行外，更於一一五年加碼捐贈犯保協會一千萬元，持續挹注重傷被害人及其家庭所需之關鍵支持，犯保協會會善用捐贈善款，提供馨生人經濟及復能支持服務，落實合作計畫「全馨照顧、聯結希望」精神，陪伴重傷被害人及其家庭穩健前行。

全聯實業董事長林敏雄今日是由全聯旗下全怡保全公司董事長伊永仁與重要幹部陪同，出席犯保協會舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表暨捐贈儀式。