鄭雨盛私生子風波後復出！韓媒一提家庭關係 他秒變臉：知道你要問什麼

記者王培驊／綜合報導

韓國男星鄭雨盛在承認非婚生子風波後，時隔一年以 Disney+ 原創影集《韓國製造（Made in Korea）》重返螢幕，15日出席在首爾江南區舉行的製作發表會，首度面對媒體回應相關提問，但全程態度低調，將焦點拉回作品本身。

不過，當媒體問及拍攝期間家庭關係出現變化，是否對演出造成影響時，鄭雨盛明顯收起話匣子，僅簡短回應：「我知道您想問的是什麼，但今天是為了《韓國製造》這部作品，與多位演員一起站在這裡的場合，關於我個人的私生活變化，沒辦法多談，還請大家理解。」他也強調，希望觀眾能單純以「一部好看的作品」來看待這部戲。

廣告 廣告

《韓國製造》首爾製作發表會。（圖／翻攝自IG @disneypluskr）

同樣被問到相關問題的演員鄭星一，也替劇組緩頰表示，無論導演、演員或工作人員，拍攝期間都全力以赴，「這是一部充滿熱情完成的作品，沒有任何問題。」

回顧事件，鄭雨盛去年證實自己是模特兒文佳菲所生兒子的生父，當時經紀公司表示，雙方正討論最合適的育兒方式，他也將以父親身分負起責任。隨後，鄭雨盛曾在青龍電影獎頒獎典禮上公開致歉，坦言對外界造成憂慮與失望，並表示所有批評都會一肩承擔。

《韓國製造》背景設定於1970年代動盪與成長並存的韓國社會，描述試圖將「國家」化為獲利工具、追逐權力巔峰的中央情報部人物白基泰（玄彬飾），以及以近乎瘋狂的執念緊追其後的檢察官張健英（鄭雨盛飾），在時代洪流中正面交鋒的故事。該劇也是鄭雨盛出道以來首度挑戰 OTT 影集作品。

鄭雨盛在劇中飾演出身艱困、憑一己之力站上檢察體系的釜山地檢署檢察官張健英，他形容角色「非常固執，是一個在自己職業信念裡，無論如何都要把任務完成的執念型人物」。談及接下此作的原因，他表示，第一次看到劇本時便覺得這是一個「勇敢又帶有挑釁性的想像」，尤其作品將虛構角色放入真實歷史事件中，並以未曾發生的情節推動故事，讓整體成為一個完全建立於想像之上的時代劇，對演員來說極具吸引力。

更多三立新聞網報導

好萊塢名導與妻陳屍家中！疑似「逆子弒雙親」 外媒揭露：身上有刀傷

朱孝天狠打老婆臉！「親口否認」為F4減重15kg 瘦身真實原因曝光

好萊塢名導「家中出現2具遺體」！1男1女陳屍屋內 現場大量警力戒備

泰勒絲發63億獎金！連卡車司機都有320萬 工作人員爆哭喊：快暈倒

